Nuovi acquisti e caso Maldini: Pioli racconta tutta la verità

Inizia la nuova stagione del Milan di Stefano Pioli che torna a parlare di calciomercato, dell’addio di Ibrahimovic e Tonali come dei casi Maldini e Massara.

Il tecnico ha avviato la nuova stagione e mandato un segnale importante a tutto l’ambiente in vista di quello che vuole raggiungere le prossime settimane.

Ci sono degli aggiornamenti che ora riguardano il futuro del club rossonero con l’allenatore Pioli alla guida anche il prossimo anno.

Milan: nuovi acquisti in arrivo, conferenza Pioli

Pioli ha ringraziato tutti quelli andati via in queste settimane, tra cui anche Ibrahimovic. Spese bellissime parole per lo svedese con la possibilità di rivederlo a Milanello presto magari anche in altri ruoli. Poi su quelli che saranno i nuovi acquisti del Milan ha rivelato:

“Stiamo cercando giocatori di velocità e uno contro uno per l’esterno destro. Centrocampisti con caratteristiche diverse tra loro. A Los Angeles vorrei avere una squadra al completo, ma non lo saremo. Spero che saremo più avanti di quello che siamo oggi.

“Loftus e Romero sono molto motivati. Chukwueze e Reijnders? Parlo male un po’ tutte le lingue, ma spero di farmi capire”.

Milan: caso Maldini e Massara, le parole di Pioli

Mister Stefano Pioli oltre che a parlare di calciomercato del Milan e dei nuovi acquisti ha voluto chiarire la sua posizione anche riguardo a quanto accaduto sul caso Maldini e Massara, mandati via dalla società dopo che avevano avanzato la possibilità di mettere alla porta con un esonero lo stesso allenatore. Queste alcune delle dichiarazioni:

“Con Paolo ho avuto un grandissimo rapporto di fiducia e di rispetto. Abbiamo avuto molte discussioni, più nell’anno dello Scudetto che l’anno scorso. Non eravamo d’accordo su molte questioni, ma c’è sempre stato rispetto e stima. Sia lui che Massara sono stati protagonisti di questo percorso e sono qui anche grazie a loro Ci tengo a ringraziarli“.