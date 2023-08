Juventus: salta Berardi, scelta l’alternativa

La Juventus deve rinforzare la rosa in attacco in vista delle prossime settimane di mercato che saranno le ultime per questa sessione estiva. Il club bianconero non sembra riuscire a chiudere per Berardi.

Si punterà, quindi, su un nuovo calciatore in quella zona di campo. Infatti, il club sta pensando di chiudere e vuole provare a tutti i costi a piazzare un colpo importante per accontentare il proprio allenatore.

Serviranno dei rinforzi alla Juve se vuole tornare ad essere competitiva in Serie A e in Europa (dove il prossimo anno non giocherà dopo la qualifica Uefa), per farlo bisogna chiudere degli acquisti.

Calciomercato Juventus: salta Berardi, c’è un nuovo nome

In questi ultimi giorni di mercato la Juventus dovrà provare a chiudere per un nuovo attaccante che ha chiesto Allegri e si è parlato tanto di Berardi in queste ultime settimane. Ora però sembra tutto essere sfumato dopo le parole del Sassuolo che si è espresso in maniera forte sul giocatore. Bisognerà capire come andrà a finire adesso in vista delle prossime ore, perché la società bianconera sembra che dovrà virare su nuovo obiettivi.

C’è un nuovo giocatore che piace e non poco alla Juventus, si tratta di uno dei maggiori talenti del momento che gioca nell’Eintracht Francoforte arrivato per soli 7 milioni in passato in Germania. Adesso tante altre società pensano seriamente al suo nome e sarebbe un colpo importante per la Juve.

Il talento dell’Eintracht Francoforte che lo scorso anno si è messo in mostra con ottime prestazioni e qualità è pronto a fare un salto di livello per la sua carriera e approdare in un nuovo campionato più competitivo e in un top club. Per questo motivo si parla molto in questa sessione di calciomercato estiva di quelle che possono essere due opzioni per la destinazione prossima di Lindostrom in Serie A.

Lindostrom Juventus: beffa al Napoli

Su Lindostrom c’è soprattutto l’interesse del Napoli che se dovesse riuscire a chiudere per la cessione di Lozano in queste prossimi giorni allora si fionderà su nuovi obiettivi e tra i nomi in cima alla lista c’è proprio quello dell’attaccante dell’Eintracht.

Lo scorso anno le squadre italiane hanno potuto vederlo nel doppio match di Champions League proprio contro il Napoli, per questo anche la Juventus è su Lindostrom e pensa di poter chiudere il suo acquisto e ha mostrato interesse. Dipenderà tutto da Berardi.

Calciomercato: Lindostrom decide tra Napoli e Juve

Decisiva sarà la volontà dello stesso Lindostrom che potrà scegliere tra Juventus e Napoli se i due club dovessero ufficializzare le offerte all’Eintracht Francoforte che è disposto a venderlo per una cifra giusta.