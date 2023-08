Fiorentina, che grana per Italiano: nessuno lo vuole

Brutte notizie per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina: il calciatore è ai margini del progetto ma nessuno lo vuole.

Passano i giorni, la Serie A 2022/23 è ormai iniziata ma alcune storie di mercato non sono ancora arrivate a conclusione. Lo sa bene la Fiorentina, alle prese con una vera e propria grana da risolvere in queste ultime ore di calciomercato. Una grana che, in un modo o nell’altro, sta influenzando anche lo stesso Vincenzo Italiano.

Presentarsi a questo impegnativo inizio di stagione con qualche problema all’interno dello spogliatoio non è certo il massimo, soprattutto in vista della doppia fondamentale sfida con il Rapid Vienna in Conference League.

La stagione della Viola, ammessa alle coppe europee grazie alla squalifica inflitta dalla UEFA alla Juventus, potrebbe infatti svoltare, in un verso o nell’altro, dopo il doppio confronto con la blasonata squadra austriaca.

Vincere il playoff di Conference League, per una squadra che pochi mesi fa ha affrontato la finale della manifestazione, sarebbe infatti il viatico migliore per dare un senso all’intera stagione. Venire eliminati subito potrebbe invece avere un contraccolpo negativo per Italiano e i suoi.

E questo il tecnico ex Spezia lo sa benissimo. Non a caso, avrebbe voluto che tutte le questioni relative al mercato fossero state risolte prima dell’inizio della stagione. Così non è stato e adesso c’è da gestire un caso piuttosto spinoso, relativo a un giocatore che tutti vogliono ma che nessuno ha intenzione di prendere. Almeno non al prezzo fissato da Commisso.

Fiorentina, problemi per Italiano: la cessione non si sblocca, il giocatore potrebbe restare

Il protagonista delle riflessioni di Vincenzo Italiano in questo momento è Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, fino a qualche mese fa, sembrava destinato a spiccare il volo. Dopo il Mondiale in Qatar, in cui è stato grande protagonista, per molti era ormai promesso a un top club come il Barcellona.

Le manovre di mercato di Xavi hanno invece portato il club azulgrana a investire su altri nomi, come Gundogan, e questo ha rappresentato un freno non da poco per la carriera dell’ex Verona, ancora bloccato a Firenze nonostante abbia manifestato le intenzioni di lasciare la Viola ormai da mesi.

Tra lui e Commisso da tempo c’è in effetti un accordo. Qualora arrivasse l’offerta giusta, il presidente non si opporrebbe a una sua cessione. Il problema sta nella valutazione che il club fa del calciatore: non meno di 30/40 milioni di euro. Troppi per tutte le pretendenti, o potenziali pretendenti, al calciatore africano.

Nelle ultime settimane ci sarebbe stato infatti per il giocatore una manifestazione di interesse sia della Juventus di Giuntoli, che lo avrebbe voluto già a Napoli, sia del Liverpool e del Manchester United. Nessuna delle tre big europee ha però accettato di presentare un’offerta che si avvicini in qualche modo al prezzo stabilito dalla Viola, e questo ha reso impossibile ogni tipo di trattativa.

Stando così le cose, la permanenza del marocchino in viola si fa sempre più concreta. Una notizia solo apparentemente buona per Italiano, considerando che il calciatore al momento è scontento e lascia trapelare la sua insoddisfazione. Serve dunque trovare una soluzione al più presto, per non ritrovarsi a dover affrontare le prime gare fondamentali della stagione con una vera ‘bomba a orologeria’ nello spogliatoio pronta a esplodere da un momento all’altro.