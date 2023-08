Calciomercato, bloccato Morata: niente Roma o Milan, ma giocherà in Serie A

Gli ultimi giorni di calciomercato sono roventi in Serie A e tornano a vedere protagonista l’ex Juventus, Alvaro Morata.

Il calciatore spagnolo, che risulta essere comunque in uscita dall’Atletico Madrid, farebbe così ritorno in Italia con un club in particolare che potrebbe muoversi a sorpresa su di lui.

Nel corso dell’ultimo mese e per un lungo periodo, Alvaro Morata è finito tra i rumors di calciomercato di Roma e Milan, l’ex Juventus però vestirà un’altra maglia in Serie A, qualora dovesse salutare effettivamente e sul finale di mercato, i Colchoneros. Secondo quanto riferito dalla fonte autorevole di Sky Sport, un club di Serie A avrebbe bloccato Morata per il proprio attacco.

Calciomercato Serie A, colpo Alvaro Morata: bloccato a sorpresa da un club

È giunta un po’ a sorpresa la notizia che riguarda il centravanti dell’Atletico Madrid ed ex Juventus, Alvaro Morata.

Secondo quanto riferito, infatti, il giocatore arriverebbe in Serie A in questi ultimi giorni di mercato e dopo le trattative lunghissime tra i Colchoneros e la Roma, oltre che il Milan, che si sarebbero tutte concluse con un nulla di fatto.

Perché, stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, ad oggi c’è un club sul centravanti iberico. Parliamo della Juventus che, a sorpresa, avrebbe bloccato l’affare Morata. Il calciatore farebbe un ritorno in bianconero per la terza volta nella sua carriera, passata col viavai tra Juventus e altre squadre in giro per l’Europa.

Mercato Juventus, colpo Morata a sorpresa: c’è un addio

C’è un addio, in caso di arrivo di Alvaro Morata. In realtà, infatti, la Juventus avrebbe bloccato Morata proprio in caso di cessione, nelle ultime giornate di calciomercato. Non ha voglia di restare a mani vuote il club bianconero che, in caso di addio di Moise Kean negli ultimi giorni della sessione estiva, vorrebbe assicurarsi numericamente un centravanti, appunto, nel nome di Alvaro Morata.

Sarebbe un clamoroso ritorno per lui, che gradirebbe di giocare di nuovo in Italia, magari lì dove ha indossato l’unica maglia in Serie A e non in una rivale della Juventus, come si poteva ipotizzare in origine.

Juventus su Morata, grazie alla clausola: la contromossa dell’Atletico

L’Atletico studia una contromossa ben precisa per evitare di perdere Morata, restando poi anch’essa orfana di un centravanti, a pochi giorni dal termine della sessione di mercato. Pertanto, con gli agenti del calciatore, starebbe valutando l’ipotesi di eliminare la clausola rescissoria presente negli accordi di Morata e che permette alla Juventus di riprenderselo non appena vorrà.