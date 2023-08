Clamoroso colpo di scena: smentita ufficiale su Veiga all’Al-Ahli, l’annuncio sul Napoli

Colpo di scena a dir poco clamoroso in merito al passaggio di Veiga all’Al-Ahli: l’affare non sarebbe concluso.

Ha preso voce per comunicare le ultime notizie su Gabri Veiga, dopo l’annuncio arrivato questa notte sul ribaltone e contro-ribaltone che ha fatto sfumare il colpo per il Napoli a centrocampo.

Questa notte, con tanto di annunci e dichiarazioni da parte di Rafa Benitez – allenatore del Celta Vigo – in giornata, è arrivata poi una secca smentita sull’affare che vede protagonista Gabri Veiga come nuovo colpo dell’Al-Ahli. Un annuncio che scuote nuovamente il mercato, in quello che probabilmente sarà destinato ad essere il colpo più controverso della storia recente dello stesso calciomercato.

Smentita ufficiale su Gabri Veiga all’Al-Ahli: cambia tutto?

C’è un annuncio chiaro su Gabri Veiga, con smentita per quanto annunciato sul nuovo acquisto dell’Al-Ahli.

L’unica certezza, al momento, è che Veiga è con la valigia in mano e non vede l’ora di conoscere definitivamente il suo futuro che rischia, clamorosamente, di non essere in Arabia Saudita.

L’affare potrebbe interrompersi perché non lo dà per concluso, il suo agente che sta muovendo mezzo oceano col filo diretto tra l’Italia, la Spagna e l’Arabia Saudita. L’agente di Gabri Veiga infatti, Pini Zahavi, ha rilasciato importantissime dichiarazioni facendo un annuncio pure sul Napoli, che aveva completato l’accordo con il ragazzo e con il club iberico.

“Niente è concluso”, l’agente irrompe sul colpo Gabri Veiga

L’agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, ha parlato della trattativa che non si è ancora conclusa sull’affare che porta lo spagnolo all’Al-Ahli, in Arabia Saudita. Ai microfoni di Partidazo Cope, ha dichiarato: “La verità è che per il momento niente è concluso con l’Al–Ahli, ancora non è fatta. Bisogna trattare ancora. L’affare col Napoli è saltato? Semplicemente il club non ha voluto pagare la clausola…”

Secondo l’agente Zahavi dunque, semplicemente si tratta un problema tra le società, per quanto riguarda la brusca frenata tra il Napoli e il Celta Vigo, nell’affare. Nessun problema tra giocatore e agente sulle “commissioni” dunque, secondo lo stesso agente che ha rilasciato forti dichiarazioni di calciomercato su Gabri Veiga che dunque, sta ancora definendo i dettagli che potrebbero ovviamente essere risolti, sul grande colpo che riguarda il centrocampo dell’Al-Ahli.

Gabri Veiga al Napoli, è ancora possibile? Le ultime

Il colpo Gabri Veiga al Napoli, in ogni caso, risulta essere ad oggi parecchio complesso da poter ipotizzare. Qualora dovessero saltare le cose con l’Al-Ahli, che pare comunque difficile da ipotizzare, il Napoli difficilmente si rifionderà sul ragazzo spagnolo. A maggior ragione adesso che i rapporti si sarebbero incrinati tra il suo entourage e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.