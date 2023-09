Juventus: infortunio Alex Sandro, presto il sostituto dagli svincolati

La Juventus corre ai ripari e vuole provare a dare la possibilità di Allegri di avere più scelte per ogni reparto, capita lo stesso con la difesa con il nuovo acquisto he può arrivare subito.

Il calciatore bianconero è andato ko e dovrà stare fermo davvero a lungo, per questo motivo la società vuole provare a mettere in rosa un nuovo tassello che possa essere determinante in alcune partite.

E’ pur vero che la Juve avrà solo il campionato da giocare, ma bisogna fare i conti con gli imprevisti, anche perché sembra esserci la possibilità di fare un nuovo innesto dalla lista svincolati.

Juventus: infortunio Alex Sandro, i tempi di recupero

Guai per la Juventus e Allegri che hanno perso in queste ultime ore Alex Sandro per infortunio. Il giocatore brasiliano si stava alternando in questo inizio di stagione nella difesa a tre del tecnico toscano con Gatti. Al momento, quindi, restano in pochi lì nella retroguardia bianconera. Perché c’è la sensazione che qualcosa possa andare storto e mettere a rischio i risultati delle prossime partite.

Alex Sandro ha riportato un serio infortunio muscolare che lo terrà fuori per circa 2 mesi. Per questo motivo ora la Juve dovrà capire che tipo di strategia adottare. In difesa ci sono Bremer, Danilo, Gatti e Rugani al momento, in 4 per 3 posti. Le altre scelte sono De Sciglio e Alex Sandro che sono infortunati. Intanto, bisognerà capire ora se arriverà un colpo dal mercato svincolati da parte della società per evitare di mettere l’allenatore in difficoltà.

Calciomercato svincolati: la Juve pensa a Boateng

Dopo tantissimi anni al Bayern Monaco, oggi Jerome Boateng è svincolato e attende la chiamata giusta a 35 anni per continuare a giocare nel calcio che conta. Il giocatore tedesco lo scorso anno ha vestito la maglia del Lione e ha totalizzato soltanto 8 presenze per infortuni e il caso della condanna dopo la lite con l’ex compagna.

Adesso però proprio Jerome Boateng può diventare la grande occasione per la Juventus dal calciomercato svincolati. Il difensore ha voglia di attendere la giusta chiamata e presto potrebbe arrivare in maniera definitiva.

Boateng Juventus: la decisione di Allegri

Al momento la Juventus aspetta di capire ancora che tipo di scelta si può fare per tamponare in questo momento difficile. Allegri valuterà i possibili giovani da lanciare e o chiederà al club un nuovo e importante rinforzo che può arrivare proprio dagli svincolati con Boateng dopo l’emergenza in difesa.