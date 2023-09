Esonero UFFICIALE: si riparte da un big italiano

Vincenzo Montella torna protagonista. Dopo qualche anno di oblio l’ex centravanti campano trova con pieno merito una panchina di alto livello

Era quasi scomparso dai radar del calcio che conta, Vincenzo Montella. Complice qualche recente esperienza non proprio esaltante il quarantanovenne tecnico campano, ex centravanti di Sampdoria e Roma, per poter allenare aveva avuto altra scelta che accettare l’offerta di un semi sconosciuto club turco.

Ma le due stagioni trascorse sulla panchina dell’Adana Demirspor hanno riportato in auge l’Aeroplanino, che in Turchia si è guadagnato la stima di dirigenti, tifosi e addetti ai lavori. Montella è stato l’ultimo allenatore capace di mettere Mario Balotelli in condizioni di rendere ad alti livelli. Ed è riuscito a sorpresa a conquistare con l’Adana un ottimo 4/o posto.

L’eccellente lavoro di Montella ha trovato parecchi importanti estimatori, tra i quali gli stessi dirigenti della Federcalcio turca che appena qualche ora fa hanno preso una decisione discussa e per molti aspetti sorprendente: l’esonero del commissario tecnico in carica della nazionale, il tedesco Stefan Kuntz.

Sorpreso e amareggiato, l’ex ct della Nazionale Under 21 tedesca è stato sollevato dall’incarico nonostante la Turchia occupi un lusinghiero secondo posto nel girone di qualificazione ad Euro 2024. Al netto delle due sconfitte contro la favorita Croazia, Under e compagni hanno vinto senza troppi affanni contro le altre rivali del raggruppamento.

Esonero a sorpresa, la Turchia è affidata a Montella

Al posto di Kuntz la Federazione ha voluto a tutti i costi proprio Montella. È bastato un solo incontro per trovare l’accordo tra la Federazione della mezza luna e l’allenatore di Pomigliano D’Arco che ha firmato un contratto triennale, con scadenza 2026. Montella avrà il compito di guidare Demiral e gli altri alla qualificazione agli Europei di Germania del 2024 e ai Mondiali americani del 2026. Due obiettivi non impossibili da centrare.

È probabile che i dirigenti turchi abbiano deciso di ingaggiare Montella con l’obiettivo di trasformare la Nazionale in una squadra in grado di abbinare la qualità del gioco ai risultati. Lo spettacolo è sempre stato un marchio di fabbrica delle squadre allenatore dall’ex centravanti campano.

Soprattutto la Fiorentina del triennio 2012-2015, quella di Borja Valero, Pizarro, Cuadrado e altri è ancora oggi una delle squadre più amate dai tifosi viola. Ora Montella avrà il compito di trasformare la Turchia in una macchina di gioco e spettacolo: l’ordine è vincere giocando bene e facendo divertire i tifosi. In bocca al lupo!