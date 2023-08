Juventus: Bonucci ha trovato squadra, sta firmando

Il futuro di Leonardo Bonucci sembra già scritto con l’addio alla Juventus che ha deciso di farlo fuori dal nuovo progetto bianconero e ora è ad un passo dal firmare con la nuova squadra.

Ultime notizie importantissime riguardo quella che sarà la scelta del difensore centrale italiano che ha intenzione ancora di restare nel panorama europeo andando a firmare per una squadra di livello.

Ora giungono novità riguardo quella che è stata l’ultima offerta che sarebbe stata presentata al giocatore che non vede l’ora di iniziare e riscattarsi dopo qualche anno discontinuo.

Calciomercato Juve: Bonucci dice addio di nuovo

Questa volta è finita davvero tra Bonucci e la Juventus. Perché già in passato il centrale italiano aveva lasciato la società bianconera dopo una rottura con Allegri e che aveva portato alla cessione per 1 anno al Milan. Poi il grande ritorno e la pace fatta. Adesso però sembra essere finita davvero, perché a 36 anni e con un contratto in scadenza nel 2024 il club ha deciso di metterlo da parte e fuori dal progetto. Non c’è possibilità di giocare per lui e questo è un problema visto gli Europei 2024, per questo è obbligato ad andare via.

Diverse le opzioni di calciomercato che si sono presentate per Bonucci in queste ultime settimane, sia in Italia che all’estero ci sono stati interessamenti, soprattutto in Arabia Saudita. Lui però non ha nessuna intenzione di andare nel campionato Saudita e accettare importanti offerte economiche, ha ancora voglia di giocare ad alti livelli in Europa e per questo motivo ora è vicino alla firma con un nuovo club.

Dopo 12 anni, 502 presenze, 37 gol e 10 assist è finita l’avventura di Bonucci alla Juventus che non ha nemmeno salutato i tifosi con un giro di campo. Perché la decisione della società con l’allenatore di farlo fuori dal progetto è maturata in queste settimane. Ora per lui è già pronta una nuova avventura.

Juventus: Bonucci saluta, c’è l’Ajax

Ora si accende il mercato anche per Leonardo Bonucci che ormai è già il passato per la Juventus. Il giocatore 36enne è stato contattato nelle ultime ore da una società che spesso punta sui giovani talenti, ma che ha deciso di approfittare dell’occasione e inserire la sua esperienza in rosa: si tratta dell’Ajax.

Non sarà facile però perché c’è il suo ingaggio da 5 milioni netti a stagione che può essere un problema. Per questo Bonucci tratta ora con l’Ajax per trovare un accordo e firmare il nuovo contratto.

Bonucci Ajax: i dettagli del contratto

Secondo le ultime notizie il club olandese è pronto a chiudere l’affare in tempi brevi. Si parla di un contratto annuale per dargli l’occasione di andare a giocare poi in forma i prossimi e ultimi Europei 2024 con l’Italia. Ore decisive per Bonucci e l’Ajax.