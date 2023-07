Juventus, agente Bonucci: “Ha scelto, ecco dove giocherà”

Il futuro di Bonucci è sempre un argomento molto ambito. L’agente ha svelato la sua intenzione per la prossima stagione: ecco dove giocherà

Un cambio di vedute decisive per il futuro dell’esperto centrale della Juventus, Leonardo Bonucci, che ha scritto pagine indelebili del calcio italiano ed internazionale. Campione d’Europa con la Nazionale italiana, è stato anche protagonista delle ultime uscite sotto la guida del Ct Roberto Mancini.

Tutto è cambiato in poco tempo con la scelta della Juventus. La comunicazione ufficiale gli è arrivata quando si trovava in vacanza: per lui sono stati giorni difficili, ma non intende mollare. Lo stesso Bonucci continua ad allenarsi con un preparatore personalizzato: anche se non ha preso parte alla spedizione negli USA, il difensore bianconero è molto carico in vista della prossima stagione.

La Lazio è in pole per ingaggiarlo, ma ci sono anche altri club importanti sulle sue tracce. I prossimi giorni saranno decisivi, ma le dichiarazioni del suo agente sono state molto chiare sul futuro del proprio assistito. Ecco dove giocherà il centrale bianconera: la sua ambizione è soltanto una.

Juventus, la verità su Bonucci: ecco dove giocherà

Un momento decisivo per conoscere così le reali intenzioni di Leonardo Bonucci. La Juventus gli ha comunicato che non farà più parte del progetto bianconero: ecco dove giocherà, l’annuncio del suo procuratore in vista del futuro.

Pochi minuti fa è tornato a parlare l’agente del difensore della Juvenuts, Alessandro Lucci, che ha svelato le intenzioni del proprio assistito. Leonardo Bonucci ha chiare le idee per il futuro esaltando così la sua posizione come svelato dal suo procuratore ai microfoni di ANSA: “Bonucci è un calciatore di livello mondiale: capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve”, le sue parole molto chiare.

Poi ha aggiunto la verità senza troppi giri di parole: “Ascolto tante voci di mercato fantasiose su Bonucci. La sua volontà è quella di dimostrare alla Juventus il suo valore. Ora intende ritagliarsi il suo spazio all’interno di una rosa così forte”.

Negli ultimi giorni l’esperto centrale bianconero è stato accostato ai migliori club della Serie A con il richiamo anche della Sampdoria allenata da Andrea Pirlo, pronta a risalire velocemente in massima serie. Bonucci è voglioso di continuare la sua avventura alla Juventus, ma la dirigenza gli ha comunicato la sua decisione. Ora cosa succederà?