FIGC, il club è stato escluso: c’è il ripescaggio, è ufficiale

L’inizio del prossimo campionato è alle porte, ma ad oggi la griglia di partenza deve essere ancora completata, visto che ci sono ancora tantissime questioni relative al futuro di alcuni club da dover risolvere.

Un primo, importante, passo in avanti è stato compiuto nella giornata di oggi, visto che è arrivata la decisione ufficiale della Consiglio Federale. L’rogano di giustizia della FIGC ha infatti confermato l’esclusione del club dal prossimo campionato di categoria, motivando la propria risposta e svelando anche quale -fra le tante- società è stata ripescata.

Una decisione, questa, che crea ancora tanta confusione soprattutto fra i tifosi, ma che in realtà inizia a mettere un pò di ordine in vista della prossima stagione, che rischia seriamente di slittare.

Club escluso, è ufficiale: la decisione del Consiglio Federale

La stagione è alle porte ma in Italia campeggia ancora tanta confusione, anche perché ad oggi non si sa ancora quali saranno i club che parteciperanno ai vari campionati di categoria. La situazione è infatti a dir poco tragica, visto che ci sono una quantità di questioni da risolvere che portano FIGC, Coni ed organi competenti a provare a prendere al più presto delle decisioni, anche drastiche, per far partire regolarmente le varie competizioni italiane.

L’ultima di queste è stata presa proprio poche ore fa, con il Consiglio Federale ha escluso una volta e per tutte il club dal rispettivo campionato di categoria dopo la mancata presentazione dell’iscrizione. Società e piazza speravano in un esito diverso, ma da tempo si era alla fine consapevoli che le cose sarebbero andate per questo, tragico, verso.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, nel corso del pomeriggio è arrivata la decisione ufficiale del Consiglio Federale che ha escluso definitivamente il Pordenone dal prossimo campionato di Serie C. In tutto questo, l’organo decisionale della FIGC ha anche svelato la società che prenderà il posto dei neroverdi nella prossima stagione.

Pordenone escluso dalla Serie C: ufficiale anche il ripescaggio

Piano piano la tabella del prossimo campionato di Serie C sta iniziando a prendere forma, anche perché dopo la definitiva esclusione del Pordenone il Consiglio Federale della FIGC ha anche svelato il club ripescato che prenderà il posto dei veneti.

Stando a Sky Sport, a seguito della decisione dell’organo decisionale della Federazione, il Mantova è stato riammesso in Lega Pro. Occhio però, questa potrebbe non essere l’unica decisione del genere di questi giorni.

Non solo Mantova: ecco chi potrebbe essere ripescato, l’ordine

Il Mantova potrebbe non essere l’unico club ripescato in Serie C, dato che in caso di promozione in Serie B di Brescia e Perugia la Lega Pro potrebbe “subire” una nuova integrazione. In questo caso ci sarebbe però un ordine da seguire, che vedrebbe nella gerarchie l’Atalanta U-23 davanti a tutte, seguita poi dalla Casertana e dal Piacenza.