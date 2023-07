Calciomercato: stanno prendendo Bonucci, resta in Serie A

Una nuova pretendente in Serie A per Leonardo Bonucci che è finito sul mercato. Il calciatore lascerà sicuramente la Juventus.

Ci sono delle novità riguardo il futuro alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci. Messo alla porta dal club bianconero, il calciatore è pronto a lasciare la Vecchia Signora per vivere una nuova esperienza in Italia. C’è una società che, nelle ultime ore, ha chiesto informazioni sul possibile ingaggio del calciatore che è stato messo in vendita dalla Juventus. Ecco chi vuole Bonucci.

A sorpresa la Juventus ha deciso di escludere dalla propria rosa Leonardo Bonucci. L’ex capitano è stato messo alla porta dal club bianconero. Una scelta forte e coraggiosa, quella presa da Allegri e Giuntoli. Attualmente fuori rosa, Bonucci si allena da solo alla Continassa in attesa di novità riguardo il suo futuro. L’agente Alessandro Lucci è a lavoro per trovargli una nuova destinazione. Il trasferimento di Bonucci può concludersi già in questo calciomercato estivo 2023 con la Juventus disposta a “regalare” il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa ad una nuova pretendente in Serie A che s’è mossa per ingaggiare il difensore scuola Inter.

Calciomercato: Bonucci resta in Serie A, ecco chi lo vuole

Si cerca una nuova destinazione per Leonardo Bonucci. Il difensore è in uscita dalla Juventus. Il suo obiettivo è restare in Serie A. In queste ultime settimane è stato proposto anche alla Lazio, come confermato anche dal presidente Claudio Lotito. Il club biancoceleste non è l’unico, in queste ore Bonucci è finito nel mirino anche di un’altra società italiana.

Un semplice sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è Adriano Galliani che ha chiesto informazione per provare a portare al Monza Bonucci della Juventus. E’ il difensore, il nuovo obiettivo di calciomercato dell’ex dirigente del Milan che dopo aver chiuso l’affare Gagliardini è pronto a prendere dai bianconeri l’ex capitano.

Il Monza non è l’unica, ci sono anche altre società interessate a Leonardo Bonucci che entro la fine di questo calciomercato dovrà decidere dove andare. Altrimenti rischia di stare fermo un anno, visto che la Juventus ha già deciso di metterlo fuori rosa.

Calciomercato Juventus: su Bonucci, Monza, Fiorentina e Lazio

Il classe 1987 è nel mirino di alcune società di Serie A. In particolar modo c’è il Monza che, in queste ultime ore, ha chiesto informazioni alla Juventus per ingaggiare Bonucci. I brianzoli non sono gli unici: anche Lazio e Fiorentina hanno puntato il calciatore. Al momento nessun club ha affondato il colpo. Sullo sfondo restano vive anche le ipotesi, Bologna, Cagliari, Frosinone e Sampdoria.