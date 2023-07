Inter: svolta improvvisa, arriva il nuovo portiere

Svolta improvvisa in casa Inter: il nuovo portiere è in arrivo in questo calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

L’Inter è al lavoro per trovare un nuovo portiere. La partenza di Onana e gli svincoli di Handanovic e Cordaz costringono i nerazzurri a muoversi in quel ruolo e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle importanti novità.

Ora c’è una svolta improvvisa in casa Inter per quanto riguarda il portiere. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per capire se alla fine ci sarà la fumata bianca per questo estremo difensore oppure si assisterà ad un cambio di programma in questo ruolo.

Calciomercato Inter: arriva il nuovo portiere, ecco i dettagli

In casa Inter uno dei prossimi acquisti sarà quasi certamente un portiere. Ad oggi le riflessioni sono in corso ed una decisione definitiva sarà presa solamente dopo un confronto anche con Inzaghi per arrivare ad una scelta. I nomi, come detto in precedenza, sono diversi e nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle importanti novità anche sul nome che dovrebbe difendere la porta nerazzurra.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il PSG sta spingendo per arrivare a Bono del Siviglia e il suo approdo in Francia potrebbe sbloccare l’arrivo in questo calciomercato di Navas all’Inter. Si tratta di una possibilità importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà il via libera a questa opzione oppure si opterà su un altro portiere.

Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca oppure no. Navas è comunque una opportunità importante per i nerazzurri e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se la squadra di Inzaghi punterà su di lui oppure opterà su un altro nome.

Mercato Inter: Navas in pole position per la porta

L’arrivo di Bono potrebbe far balzare Keylor Navas in pole position in casa Inter per la porta in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità assolutamente importante e da tenere in considerazione almeno fino a quando non ci sarà il nome.

Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le scelte dell’Inter ed anche dello stesso Navas. Tutte cose che dovranno essere decise nel giro di davvero poco tempo.