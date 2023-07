Mbappé in Serie A, annuncio dalla Francia: è tutto vero

Kylian Mbappé in Serie A: adesso è possibile. Calciomercato in fermento, c’è l’annuncio dalla Francia. Ecco cosa sta succedendo.

Kylian Mbappé è un separato in casa al Psg. Il talento francese, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, può davvero finire in in Serie A. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il suo futuro: c’è l’annuncio dalla Francia.

Aumentano i dubbi riguardo il futuro di Kylian Mbappé. In Francia i tifosi sono in attesa di capire quale sarà il destino del campione che è in rotta con il Psg. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dall’Equipe, anche una big italiana s’è mossa per chiedere informazioni riguardo un possibile trasferimento in Italia di Mbappe.

Calciomercato: Mbappe in Serie A, è tutto vero

Il calciatore ha deciso di non rinnovare il suo contratto al Psg. Mbappe è pronto a lasciare la Francia, da svincolato, nel 2024. Una presa di posizione che ha infastidito la stessa società che ha deciso di vendere subito il calciatore. Il presidente Al Khelaifi ha deciso di mettere fuori rosa Mbappe che, infatti, non è partito per il tour in Giappone della squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Sky Sports UK, il Psg è disposto a regalare Mbappe un anno a qualsiasi club. Pur di risparmiare l’ingaggio monstre da circa 100 milioni di euro, la società è pronta a cedere in prestito il calciatore. Ora toccherà a Mbappé sciogliere i dubbi riguardo il suo futuro. Intanto, tra le società menzionate che possono prendere il giocatore c’è anche una big italiana. La società è pronta a fare un pensierino per accaparrarsi il calciatore: ecco tutti i dettagli su questo affare.

La squadra italiana è quella neroazzurro con la dirigenza che ha fatto un sondaggio per portare all’Inter Mbappe in questo calciomercato estivo 2023.

Mbappe all’Inter, cosa c’è di vero: ultime notizie di calciomercato

Dall’Inghilterra è rimbalzata questa notizia di calciomercato. Anche dalla Francia hanno riportato questa indiscrezione di mercato relativa all‘interesse dell’Inter per Mbappe. Il campione, in uscita dal Psg, ha ricevuto tantissime proposte anche dall’Italia con i neroazzurri che hanno chiesto informazioni riguardo il calciatore.

L‘Equipe ha fatto l’elenco della squadre pronte ad accollarsi l’ingaggio di Mbappe per un anno. Su di lui ci sono: Barcellona, Chelsea, Tottenham, Manchester United e anche l’Inter che sarebbe l’unica italiana interessata al calciatore francese. L’idea è prenderlo in prestito per un anno per poi lasciarlo partire nel 2024, visto che il giocatore ha già un accordo con il Real Madrid.

Calciomercato Mbappe Inter, sogno o realtà: le ultime notizie

Ad oggi la situazione è questa. Mbappe è in uscita dal Psg a causa del mancato rinnovo di contratto. Ecco perché la società è alla ricerca di un club che possa prendere subito il calciatore. Un modo, questo, per risparmiare del pesante ingaggio. Tra le varie opzioni sul tavolo anche l’ipotesi di vendere in prestito secco Mbappe che potrebbe arrivare all’Inter con questa formula. Tenendo conto che il giocatore ha già un accordo di massima con il Real Madrid, a partire da luglio 2024, il club che intende investire su Mbappe deve mettere in conto questa opzione: ovvero la permanenza a scadenza del campione francese che, dalla prossima stagione è già promesso sposo del Real Madrid.