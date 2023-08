De Zerbi beffa la Juventus: affare in dirittura d’arrivo, le cifre

Il Brighton di Roberto De Zerbi si sta rinforzando per bene in questo calciomercato, anche perché le Seagulls non hanno alcuna intenzione di sfigurare alla loro prima apparizione in Europa.

Per questo motivo il club di Premier League starebbe regalando all’ex allenatore del Sassuolo innesti di qualità, rinforzando e completando la rosa dell’italiano andando anche a soffiare alcuni obiettivi ai migliori club d’Europa.

Senza pietà l’ultimo di questi il Brighton lo avrebbe praticamente tolto dalle mani alla Juventus, che da tempo era sulle tracce del giocatore. La repentinità e la disponibilità economica delle Seagulls ha però fatto sì che il club di Premier League beffasse sul tempo la Vecchia Signora, che ora ha l’obbligo di puntare altro.

Calciomercato, De Zerbi beffa la Juventus: affare in chiusura

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che si è resa protagonista di un duello con il Brighton di Roberto De Zerbi, dal quale è uscita incredibilmente sconfitta.

Stando alle ultime notizie, infatti, le Seagulls e la Vecchia Signora hanno condiviso per un pò di tempo un obiettivo di mercato, ma le difficoltà che ha e sta tutt’ora attraversando il club bianconero hanno fatto sì che De Zerbi potesse affondare il colpo decisivo sul giocatore, assicurandosi uno dei migliori talenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Il Brighton ha così dimostrato una potenza economica non indifferente, anche perché sarebbe riuscito a battere la concorrenza non solo della Juventus ma anche di altri top club italiani quale Milan ed Inter.

Stando dunque a quanto riportato da il The Athletic, è vicinissima la chiusura dell’operazione fra l’Ajax ed il Brighton per il passaggio in Premier League di Mohammed Kudus in questo calciomercato.

Juventus, niente Kudus: va al Brighton, le cifre

Niente Juventus per Mohammed Kudus, che a quanto pare sarebbe ad un passo dal firmare col Brighton di De Zerbi in questo calciomercato. Stando a il The Athletic, infatti, nelle scorse ore le Seagulls avrebbero raggiunto un accordo con l’Ajax sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per il talento ghanese, che molto probabilmente lascerà l’Eredivisie per la Premier League per circa 40 milioni di euro.

L’operazione è in dirittura d’arrivo ma deve ancora ufficialmente concludersi, dato perché, stando alle ultime notizie, mancherebbe l’okay definitivo da parte dello stesso Kudus, che non sarebbe convintissimo della destinazione. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la decisione finale del ragazzo.

Kudus al Brighton, nessun rimpianto: l’obiettivo della Juve è un altro

Se Kudus dovesse davvero andare al Brighton per la Juventus non si dovrebbe trattare di un vero e proprio rimpianto, anche perché nelle idee della Vecchia Signora il ghanese non era una primissima scelta. Chi lo è è invece Romelu Lukaku, giocatore per il quale il club bianconero starebbe facendo di tutto pur di riportarlo in Serie A.