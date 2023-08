Tutto troppo aderente: Giorgia Rossi toglie il fiato

Gli appassionati di Serie A attendono il ritorno del campionato anche per rivedere in tv Giorgia Rossi, spettacolare.

Una delle giornaliste sportive più apprezzate in Italia è sicuramente Giorgia Rossi con la ragazza che è uno dei volti di punta di DAZN insieme a Diletta Leotta.

Con la bella siciliana in dolce attesa, sarà Giorgia Rossi ad occuparsi in prima persona dei match più importanti di Serie A per quello che riguarda le prime giornate. La ragazza, classe 1987, ha lavorato in tutte le emittenti italiane più importanti per raccontare calcio e sport in generale, dalla Rai a Mediaset, passando per Sky, fino ad arrivare a DAZN. Il prossimo 19 agosto tornerà la Serie A e la ragazza sarà al suo posto per raccontarci il nuovo inizio del campionato italiano.

Giorgia Rossi lascia tutti senza fiato, che scatto sui social

Nel frattempo Giorgia ha voluto tenere vicini i suoi fan condividendo sul proprio profilo Instagram che la vede con un fisico straordinario ed una bellezza che lascia senza fiato.

Sicuramente molto apprezzata per la sua competenza per quello che riguarda il calcio, la bellezza di Giorgia Rossi non passa di certo inosservata. La giornalista romana si mostra in questo ultimo scatto con una maglietta e dei pantaloni molto aderenti che ne esaltano le forme. Una bellezza riconosciuta anche sui social con like e commenti da parte dei suoi followers, arrivati ora a superare la bellezza di 500mila persone.

Una ragazza che ha da sempre legato il mondo del calcio alla sua carriera, conducendo programmi dedicati al campionato o alle coppe ed avendo anche ruoli da opinionista in passato in programmi come Tiki Taka. Una carriera che è ancora nel pieno per la ragazza che si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista sia per quello che riguarda la Serie A che per le coppe europee.

Per quello che riguarda la vita privata sappiamo che è legata al suo collega Alessio Conti. Giornalista Mediaset, i due sono insieme da diversi anni anche se non amano pubblicare scatti o video riguardanti la loro relazione sui canali social. Giorgia Rossi condivide spesso scatti in compagnia delle sue amiche o colleghe, dimostrando una grande amicizia con Michela Quattrociocche, famosa attrice ed ex moglie di Alberto Aquilani. Ancora pochi giorni di pazienza per i fan della Rossi e sarà possibile rivederla in tv con il fischio d’inizio della nuova Serie A.