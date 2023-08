Calciomercato, Napoli trema: offerta shock dall’Arabia

Il calciomercato del Napoli dopo settimane di stallo è finalmente entrato nel vivo, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite, dove i campioni d’Italia si sono dimostrati essere particolarmente sul pezzo nel corso di questo primo mese di sessione.

Dopo aver ceduto Kim Min Jae, infatti, il club azzurro è ora in trattativa per cedere un altro dei protagonisti dello scorso scudetto, anche se in realtà De Laurentiis e Garcia volevano evitare di dare via altri pilastri della formazione azzurra.

Il fatto è che dopo l’offerta presentata dall’Arabia Saudita le carte in tavola sono state completamente stravolte, e l’impressione è che presto si possa definire il futuro del giocatore del Napoli in questo calciomercato, che a questo punto potremmo dire essere sempre più lontano dalla Serie A.

Calciomercato, offerta shock dall’Arabia: Napoli trema e riflette

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che dopo Kim Min Jae potrebbe dire addio ad un altro dei protagonisti dello scorso scudetto azzurro. Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis sarebbe in trattativa per dare via uno dei pupilli del popolo azzurro, che proprio nelle scorse ore avrebbe ricevuto un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Dunque Napoli ora inizia a tremare, anche perché al momento niente di eclatante è stato fatto sul fronte delle entrate, e questo è quello che più preoccupa la piazza partenopea, anche perché qui c’è il serio rischio di perdere un altro tassello fondamentale della formazione di Rudi Garcia. Ovviamente il tecnico francese spera di non poter perdere un giocatore come quello del quale stiamo parlando, ma a quanto pare parrebbe essere davvero una mera questione prima che questa cessione vada in porto.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al Ahli spinge per chiudere al più presto per l’arrivo di Piotr Zielinski in questo calciomercato. Qualora il Napoli dovesse fare ostruzione, però, il club saudita punterebbe su altro.

Napoli, offerta dell’Al-Ahli per Zielinski: le ultime

A quanto pare l’Al-Ahli starebbe facendo sul serio per Piotr Zielinski in questo calciomercato. Stando a Fabrizio Romano, a dimostrazione di questo, il club saudita avrebbe addirittura presentato anche una prima offerta formale al Napoli per il centrocampista polacco, le cui cifre al momento non state però ancora rese note.

L’Al-Ahli ha dunque voglia di chiudere al più presto la faccenda, nella speranza che le cose non vadano troppo per le lunghe.

Zielinski non rinnova ancora col Napoli: futuro in bilico

Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo giugno e per il momento non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. L’avanzata saudita dell’Al-Ahli potrebbe far saltare ogni sorta di trattativa fra il polacco ed il club campione d’Italia, ma più volte il giocatore ha dimostrato attaccamento alla maglia, rifiutando già una prima avanzata saudita.

Ci sarà ora da capire se questa seconda farà tentennare Zielinski, il cui futuro, al 6 di agosto, è fortemente in bilico.