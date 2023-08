Il calciomercato della Juventus è pronto ad accendersi sempre di più, perché ora si decide il futuro dei migliori in rosa tra cui anche Federico Chiesa.

Si entra nel vivo delle ultime settimane con acquisti e cessioni che possono essere determinanti per capire come andrà a finire questa sessione in vista poi di quello che accadrà in campo.

La nuova stagione è ormai alle porte, si avvicina l’inizio del campionato e qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ci sono novità importanti che riguardano il futuro di alcuni giocatori.

Calciomercato Juventus: futuro Chiesa da decidere

Si è parlato tanto di quello che poteva essere il futuro di Federico Chiesa in questa sessione di calciomercato della Juventus. Perché il giovane esterno italiano ha avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, in particolare la scorsa, a seguito degli infortuni e la scarsa continuità di prestazioni. Infatti, ora arrivano aggiornamenti per quella che potrebbe essere stata la decisione dell’allenatore Massimiliano Allegri condivisa con la società bianconera.

Più volte è uscito fuori l’argomento riguardo un rapporto non proprio idilliaco tra Allegri e Chiesa con la Juventus che ha pensato alla sua cessione. Ma sentendo le dichiarazioni del tecnico in queste ultime settimane di tournée estiva non sembra vero ciò che è uscito riguardo un loro rapporto non buono e la possibilità del club di cederlo. Perché è vero che ci sono state offerte per lui, ma il giocatore non le ha mai prese in considerazione.

L’addio di Chiesa dalla Juventus sembra difficile da concretizzarsi, perché stesso il giocatore sta spingendo per restare in bianconero e dimostrare il suo valore. Tanti i top club interessati a lui che hanno pensato anche di fargli offerte importanti, ma niente da fare al momento e forse così resterà il tutto.

Juventus: rinnovo Chiesa, la scelta

L’attuale contratto di Chiesa e la Juventus è in scadenza nel 2025 con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Ora è arrivato il momento anche di iniziare a pensare al rinnovo. Perché il giocatore non ha preso in considerazione le offerte dalla Premier League e punta a restare.

Chiesa vuole legarsi ancora alla Juve con un rinnovo di contratto e un aumento dello stipendio. Decisiva potrebbe essere questa nuova stagione per ottenere un nuovo contratto importante in base a ciò che dimostrerà in campo.

Formazione Juve: Allegri decide la posizione di Chiesa

Federico Chiesa è al centro del progetto della Juve di Massimiliano Allegri. L’allenatore ha preso una decisione riguardo quello che sarà il modulo della Juve nella formazione del 3-5-2 con Chiesa più vicino alla porta e pronto ad agire da seconda punta nei due d’attacco. Così potrebbe arrivare la svolta, magari con Lukaku al suo fianco.