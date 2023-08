Roma: nuovo attaccante per Mourinho, sta firmando

La Roma è pronta a chiudere il trasferimento del nuovo attaccante che arriverà nelle prossime ore dall’Atalanta per accontentare José Mourinho. Il colombiano non vede l’ora di approdare in giallorosso.

La società ora accelera ed è pronta a chiudere in concomitanza anche di una cessione che arriverà nel giro delle prossime ore. Sono momenti decisivi per il futuro della Roma che ha voglia di alzare il livello.

Il progetto è pronto ad andare avanti a gonfie e vele con diversi arrivi che ci sono stati per migliorare la rosa di qualità e fisicità. Adesso si entra nel vivo delle trattative con le ultime settimane decisive per migliorarsi.

Calciomercato Roma: ecco il nuovo bomber per Mourinho

E’ un momento decisivo per il futuro della Roma che sta trattando diversi giocatori per completare la rosa prima dell’inizio del campionato (20 agosto) se possibile, ma c’è tempo fino a fine agosto per fare mercato. Nel mirino del club giallorosso ci sono diversi calciatori che possono arrivare a chiudere un’affare in questi prossimi giorni tra cui anche il nuovo attaccante che ormai è la priorità. Mourinho è uscito allo scoperto e chiesto che si chiuda il prima possibile.

Infatti, manca una pedina fondamentale lì in avanti e per questo motivo c’è la possibilità che il colpo arrivi proprio in queste prossime ore. Dopo la cessione di Ibanez in Arabia Saudita ci saranno i soldi necessari per investire sul nuovo bomber. Dopo che sono sfumati Morata e Scamacca ora la società è pronta a regalare a Mourinho un colpo dall’Atalanta. La Roma ha già avviato le trattative.

Ci sono Zapata e Muriel in uscita dal club bergamasco che sono in cerca di una nuova squadra. L’Atalanta ha investito in maniera forte in quel ruolo con l’arrivo di El Bilal Toure e proprio Scamacca scippato ai giallorossi. Ora la Roma è pronta a decidere per uno dei due colombiani.

Roma: Muriel o Zapata in arrivo

In questi giorni la Roma acquisterà il nuovo attaccante e ci sono nomi importanti che piacciono alla società, quelli più vicini al momento sono Muriel e Zapata. Entrambi gli attaccanti colombiani classe 1991 hanno un contratto in scadenza 2024 con l’Atalanta che è disposta a lasciarli andare.

Il club bergamasco chiede circa 10 milioni di euro per il cartellino dei due giocatori e ora la scelta finale spetterà alla Roma se puntare su Muriel o Zapata.

Mercato Roma: Muriel e Zapata cercano riscatto

In questi anni hanno mostrato di essere tra i migliori in Serie A, anche se la passata stagione è stata sfortunata per entrambi tra infortuni e scarso impiego. 3 gol per Muriel e 2 per Zapata, entrambi ora cercano riscatto e la Roma di Mourinho può essere l’occasione giusta. Il club giallorosso tratta già con i giocatori e prova a far abbassare all’Atalanta le richieste economiche provando a chiudere tra 5 e 8 milioni di euro.