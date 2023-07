Serie A: si sblocca il ritorno di Donnarumma, firma in Italia

in Serie A più squadre si sono decise a voler investire sul ruolo del portiere e tra queste c’è anche una big che è pronta a chiudere per Donnarumma anticipando la concorrenza di mercato.

Tante novità che riguardano le mosse del club italiano che potrebbe far felice il giocatore per quanto accaduto in questi ultimi mesi. Una situazione che davvero andrebbe a far svoltare tutto il progetto.

Anche lo stesso giocatore ora pensa al ritorno in Italia per quello che gli è accaduto in questi ultimi mesi fino allo spiacevole e triste episodio di qualche ora fa dove ha voluto sfogarsi.

Calciomercato Serie A: Donnarumma vuole tornare in Italia

Ciò che è accaduto ha lasciato l’amaro in bocca a Gigi Donnarumma, il giovane portiere italiano che è stato vittima di uno spiacevole episodio in vista di questi giorni e di come si è conclusa l’ormai passata stagione. Perché nelle ultime ore ha subito una rapina a mano armata in casa propria dove è stato legato e denudato, lui così come anche la ragazza. Attimi di terrore a Parigi per il noto e giovane portiere italiano che dopo quanto accaduto e il feeling che non sembra esserci con il nuovo allenatore Luis Enrique, allora lascerà il PSG.

Ci sono tante possibilità per Donnarumma in vista della prossima stagione, ma ora spunta anche l’Italia e la sua voglia di fare ritorno nel campionato di Serie A che può fare la differenza. Cerca di nuovo quella serenità che aveva un tempo e che con il PSG è andata a scemare, anche perché la è soltanto uno dei tanti.

Intanto, si sono venute a creare diverse strade per quello che sarà il futuro di Donnarumma. Perché l’attuale situazione è la seguente: il portiere vuole andare via e anche lo stesso club parigino non lo tratterrà. La voglia è quella di andare a trovare una buona offerta che faccia balzare il PSG dalla sedia.

PSG: Donnarumma alla Juventus

Grande occasione Juventus per Donnarumma che può firmare l’arrivo di uno dei migliori portieri in circolazione. Per farlo servirà qualche contatto diretto tra i due club per capire se si potrà chiudere in empi brevi l’operazione.

Intanto, allo stesso tempo, Donnarumma accetterebbe di firmare alla Juve e tornare in Italia. Non ci penserebbe un secondo a cambiare idea.

PSG: il rezzo di Donnarumma

Il Paris Saint Germain valuterà circa 30-40 milioni di euro Donnarumma che può essere l’acquisto dell’anno della Juventus che da tempo lo segue. La società si guarda attorno e aspetta il momento giusto.