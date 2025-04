Calciomercato, Juventus e Inter tutto su Krstovic

A ogni sessione di mercato, c’è sempre un nome che comincia a girare sottotraccia e poi, all’improvviso, diventa il centro delle attenzioni dei grandi club. Stavolta, quel nome è Nikola Krstovic.

Classe 2000, montenegrino, attaccante potente e con un fiuto del gol che ha acceso i radar non solo della Serie A, ma in particolare di due protagoniste assolute: Juventus e Inter.

Cosa ha di speciale Krstovic? In realtà, niente di appariscente. Ma proprio questo sta facendo la differenza. È uno di quei giocatori che lavorano nell’ombra, segnano senza far rumore e si costruiscono una reputazione solida, gol dopo gol. Alla Lecce, dove gioca attualmente, ha mostrato continuità, spirito di sacrificio e un’attitudine che ha sorpreso anche i più scettici. E in un calcio dove tutti cercano la prossima star da copertina, lui è riuscito a conquistarsi i riflettori con la sostanza, non con le chiacchiere.

È proprio questa concretezza che ha portato Juventus e Inter a mettere gli occhi su di lui. In casa bianconera, la situazione è chiara: si cerca un’alternativa affidabile per l’attacco, possibilmente giovane, con margini di crescita, ma già pronto per reggere il peso della maglia. Krstovic, da questo punto di vista, offre un profilo interessante. Costa meno di altri nomi più blasonati e non chiede (ancora) ingaggi fuori portata.

Anche l’Inter su Krstovic

Dall’altra parte, anche l’Inter si sta muovendo con attenzione su Krstovic. Il reparto offensivo, con Thuram e Lautaro in prima linea, funziona, ma la società vuole tutelarsi. Gli impegni saranno tanti, tra campionato, coppe e una rosa da tenere sempre competitiva. Per questo, il montenegrino rientra tra i nomi che stanno seguendo con attenzione. Non è una priorità assoluta, ma se si aprisse uno spiraglio, l’Inter ci sarebbe.

Nel frattempo, su un altro tavolo, resta il nome di Jonathan David, l’attaccante del Lille che piace moltissimo in Italia. Anche lui è finito nel mirino di entrambi i club. Ma la valutazione economica è ben diversa: si parla di cifre superiori ai 40 milioni di euro. Per Krstovic, invece, il discorso è ancora aperto e, per certi versi, più abbordabile. Una cosa è certa: il calciomercato si fa anche (e soprattutto) di opportunità. E se c’è una cosa che il Lecce ha fatto bene, è stata metterlo in vetrina al momento giusto.

Chi avrà la meglio? Juventus o Inter? O magari spunterà un outsider? La corsa per Krstovic è appena cominciata, ma il suo nome ormai è sul taccuino di tutti. E chissà che, alla fine, non sia proprio lui a scrivere una delle pagine più interessanti della prossima stagione. Perché, a volte, i grandi colpi nascono proprio così: da una scommessa silenziosa, che a poco a poco diventa una certezza.

E voi, lo prendereste al posto di una stella da copertina?