Juventus, Veiga e Yildiz ko: saltano il Parma?

La Juventus si prepara alla prossima sfida con un po’ di apprensione. La partita con il Parma si avvicina, ma non tutti i giocatori sono al top.

Due nomi che nelle ultime settimane hanno acceso la fantasia dei tifosi bianconeri sono ora in dubbio: Kenan Yildiz e Renato Veiga.

A poche ore da un match che potrebbe essere cruciale per il cammino in campionato, la situazione in casa Juve si complica. Non siamo ancora in piena emergenza, ma l’allarme è suonato. E con Allegri che già deve fare i conti con un calendario serrato e una rosa da gestire con attenzione, ogni assenza pesa.

Il primo nodo riguarda Yildiz, l’attaccante turco classe 2005 che si è conquistato spazio e fiducia grazie a prestazioni brillanti. Un trauma contusivo lo ha messo fuori dai giochi nell’ultima seduta. Le sue condizioni sono monitorate giorno dopo giorno, ma al momento la sua presenza contro il Parma è fortemente in dubbio. Niente di gravissimo, ma abbastanza per spingere lo staff medico a non rischiare. In fondo, la stagione è ancora lunga.

Per Veiga, invece, il problema non arriva dal campo, ma da un classico di primavera: l’influenza. Febbre alta, spossatezza e impossibilità di allenarsi con continuità. Anche per lui, il recupero entro il weekend è una corsa contro il tempo. L’idea, almeno per ora, è di tenerlo sotto osservazione e decidere solo all’ultimo.

Due assenze pesanti per la Juventus

Due assenze che, se confermate, cambierebbero non poco le carte in tavola per la Juventus. Non solo in termini tattici, ma anche sul piano dell’entusiasmo: Yildiz, in particolare, è uno di quei giocatori che accende lo stadio e porta una ventata di imprevedibilità. Senza di lui, sarà forse necessario rivedere qualcosa anche nel reparto offensivo.

Non è la prima volta che la Juve si ritrova a dover gestire imprevisti fisici, ma in un momento in cui i margini d’errore sono sempre più sottili, ogni defezione diventa una variabile da considerare con grande attenzione. Allegri, che ama il pragmatismo e le soluzioni “di equilibrio”, dovrà trovare alternative credibili.

Il Parma, dal canto suo, non ha intenzione di fare da spettatore. È una squadra organizzata, veloce, e capace di colpire in contropiede. Anche per questo, l’eventuale assenza di giocatori chiave come Yildiz e Veiga rischia di farsi sentire, soprattutto in fase di costruzione e transizione.

Ma c’è anche un altro aspetto da tenere a mente: quanto possono pesare queste situazioni sul morale del gruppo? La Juve ha dimostrato di avere una buona tenuta mentale in momenti difficili, ma la tenuta fisica è tutt’altra storia.

Alla fine, l’ultima parola spetterà ai medici e al campo. Ma intanto, la domanda resta aperta: vedremo Yildiz e Veiga contro il Parma, o toccherà ad altri prendersi la scena? E se sì, chi sarà in grado di cogliere l’occasione? Magari proprio uno di quei giovani che aspettano il loro momento in silenzio.