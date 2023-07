Juventus: incontro con Giuntoli, si sbloccano gli acquisti

La Juventus sblocca il mercato con i nuovi acquisti, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a concludere delle operazioni di mercato che potrebbero portare alla svolta.

Il club bianconero vuole rivoluzionare tutto dopo un anno terribile. Sono due le stagioni deludenti della Juve che ora punta a rialzarsi il prima possibile anche con l’aiuto di nuovi arrivi.

Ci saranno cessioni e partenze, che porteranno inevitabilmente a dei nuovi acquisti per la Juventus che sta provando a mettere in atto la strategia di mercato giusta per ottenere il prima possibile dei risultati.

Calciomercato Juventus: Giuntoli prepara i nuovi acquisti

Grande attesa per il mercato che farà la Juventus con Cristiano Giuntoli in cabina di regina. L’ex ds del Napoli è arrivato in questi giorni e ora è pronto a mettere subito la sua firma in questo nuovo progetto bianconero. C’è fiducia per quello che sarà il lavoro del nuovo direttore sportivo che ha già preso la situazione in mano e con l’aiuto dei suoi collaboratori sembra intenzionato a concludere il prima possibile dei nuovi acquisti per la Juve.

La Juventus ha vissuto due anni terribili dal punto di vista dei risultati e molto è dipeso anche dagli acquisti sbagliati. Ora si punterà su giovani talenti già pronti che possano finire il loro percorso di crescita in un top club come quello bianconero. Decisivo sarà anche il lavoro dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Si è parlato tanto di un possibile rapporto complicato tra Giuntoli e Allegri alla Juventus, invece ora sembra che le cose vadano per il meglio. I due si sono anche già sentiti per capire chi resterà e chi arriverà in questo nuovo progetto bianconero dove ora la Juve deve ottenere a tutti i costi dei risultati che possano far dimenticare le ultime stagioni.

Juve: incontro Giuntoli Allegri

Cristiano Giuntoli ha già chiamato Massimiliano Allegri nei giorni scorsi e tra i due c’è anche in programma un incontro che possa essere decisivo per la Juventus. Il tecnico è attualmente in vacanza in montagna e presto potrebbe arrivare l’incontro decisivo tra le parti per sbloccare il mercato.

Pare che ci siano stati già importanti aspetti positivi tra le prime chiacchierate di Giuntoli e Allegri. I due sembrano in piena sintonia dal punto di vista del mercato e degli acquisti che arriveranno per completare al meglio la rosa.

Calciomercato Juve: acquisti dopo le cessioni

Nuovi acquisti in arrivo per la Juventus nelle prossime ore. Giuntoli prima metterà alla porta alcuni giocatori che Allegri non ritiene utili nel progetto e serviranno per fare cassa. A quel punto la società sarà poi pronta ad investire in maniera importante su nuovi calciatori che accetteranno il progetto del club bianconero.