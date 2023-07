Lazio: nuovo acquisto in attacco, l’annuncio di Lotito

La Lazio di Claudio Lotito è pronta ad iniziare una nuova e importante stagione. Perché il prossimo anno si tornerà a partecipare alla Champions League.

Il tutto grazie allo splendido lavoro di mister Maurizio Sarri e di tutta la squadra che ha seguito il proprio allenatore e ottenuto risultati importanti con lavoro e sacrificio.

Adesso però è già tempo di pensare al mercato per la Lazio visto che l’inizio della nuova stagione è dietro l’angolo e ci sono dei movimenti che potrebbero concludersi da un momento all’altro.

Calciomercato Lazio: nuovi acquisti per Sarri

Calde le ore per la Lazio che vuole condurre da protagonista il calciomercato in vista della prossima stagione. Ora la società dovrà sbloccare alcune trattative per accontentare Sarri dopo la grande stagione appena conclusa.

C’è la chiara volontà di andare a chiudere degli acquisti in attacco e le prossime ore saranno significative per il futuro di alcuni giocatori che possono arrivare alla corte di Sarri.

La Lazio continua a trattare da tempo Domenico Berardi, perché la società vuole regalare a Maurizio Sarri un buon colpo in nella zona d’attacco per le corsie esterne andando a rinforzare il reparto con nuovi giocatori e considerando che c’è bisogno numericamente di nuovi innesti in quella zona nonostante il rinnovo di Pedro delle ultime ore con il club biancoceleste.

Berardi Lazio: l’annuncio di Lotito

Il presidente Claudio Lotito fa pressing sul Sassuolo in ogni modo, ora anche con la dialettica. Perché il numero uno del club capitolino ha intenzione di acquistare Berardi per il proprio allenatore, ma non sarà affatto facile per la Lazio. Il club neroverde continua a chiedere 30 milioni di euro, troppi considerati per la società biancoceleste.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le parole di Claudio Lotito in un’intervista a Il Messaggero che ha voluto parlare di Berardi alla Lazio. Arrivano le ultime indicazioni riguardo quello che sarà la possibile chiusura di una trattativa, queste le sue parole:

“Berardi vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni di euro per uno che ha 30 anni e pretende anche un ingaggio alto”.

Obiettivi Lazio: non solo Berardi

La Lazio continua a premere per Marcos Leonardo del Santos, servono 15 milioni di euro per chiudere l’affare con il club brasiliano. Si tratta di un baby prodigio classe 2003 che ha fatto vedere già grandi cose con il Santos e la Nazionale U20 brasiliana.

Soprannominato il figlio del Joker ora la Lazio vuole provare a chiudere il colpo in attacco per il futuro con Marcos Leonardo. Ha esordito in prima squadra nell’agosto 2020, a soli 17 anni, e oggi vanta 144 presenze e 42 gol segnati. Nel 2021 ha segnato 4 gol in 3 partite, che sono serviti a salvare il Santos e l’anno successivo ha chiuso da capocannoniere della squadra.