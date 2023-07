Calciomercato Juventus, domani sbarca a Torino: c’è la firma

La Juventus vuole tornare a lasciare il segno come negli anni d’oro. Il club bianconero è pronto a farlo firmare: domani l’arrivo a Torino

Massimiliano Allegri è stato confermato alla guida della Juventus rifiutando anche offerte folli provenienti dall’Arabia Saudita. L’allenatore livornese è voglioso di continuare la sua avventura per tornare a fare la voce grossa anche in campo internazionali. Dopo l’arrivo di Weah, pronti nuovi innesti di qualità per allestire una rosa sempre più competitiva con esperienza internazionale.

Tante trattative intavolate da parte della dirigenza bianconera, che ora vorrebbe chiudere nuovi affari in vista della prossima stagione. Allegri vorrebbe avere le nuove forze già a partire dal ritiro: già Pogba si è fatto rivedere alla Continassa per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione dopo un’annata totalmente da dimenticare a causa dei problemi fisici. Un motivo in più per far sognare i tifosi bianconeri accorsi già in tanti fuori il centro sportivo della compagine bianconera. Le prossime ore saranno infuocate con tante idee da mettere a segno per allestire una rosa altamente competitiva dopo mesi da dimenticare totalmente.

Calciomercato Juventus, arriva domani a Torino: firma immediata

Novità importanti per la Juventus che ora vorrebbe ripartire da zero per programmare le prossime stagioni. Innesti di qualità per tornare ad essere protagonista in Serie A e in campo internazionale ponendo le fondamenta ora utili per i prossimi anni.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Cristiano Giuntoli èatteso a Torino nella giornata di domani per apporre la firma sul contratto con il club bianconero. Un momento importante per la dirigenza torinese che ora potrebbe mettere a segno altri colpi suggestivi dopo l’arrivo di Weah. Un momento decisivo per la prossima stagione iniziando a programmare tutti gli acquisti e cessioni da inizio luglio.

Giuntoli è sempre più attivo ora dopo la sua cavalcata entusiasmante con il Napoli targato Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi si è confermato come uno dei migliori direttori sportivi italiani in circolazione: tante big della Serie A ci hanno provato, ma alla fine l’ha spuntata la Juventus. Per lui inizierà un nuovo capitolo della sua carriera iniziando con il capolavoro del Carpi in Serie A per poi scrivere la storia con il Napoli. Ora la Juventus si affiderà alla sua competenza e professionalità accumulata nel corso degli anni.