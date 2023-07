Figc, il club ripartirà dalla D: svelato il nuovo presidente

C’è un nuovo spiraglio di luce per la società che è pronta a ripartire dalla Serie D. Un gruppo di investitori ha già deciso di prendere il club: ecco tutti i dettagli.

Arrivano nuove indiscrezioni relative al futuro della società che attualmente è fuori dal campionato. Una vicenda assurda che colpisce una piazza storica del calcio italiano. I tifosi sono in attesa di novità riguardo il destino del club, che rischia di ripartire dalla Serie D. Intanto, c’è già il nome del primo acquirente interessato a rilevare le quote in caso di fallimento.

Sono giorni d’attesa per la società italiana. Dopo la decisione della Covisoc, di bocciare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato, il club ha presentato ricorso. Sono davvero poche le chance di essere riammessi al prossimo campionato cadetto. Ecco perché, una vecchia conoscenza del calcio italiano sta osservando interessato a questa vicenda. L’imprenditore, insieme ad un gruppo di investitori, è pronto a rilevare le quote in caso di fallimento del club che senza la Serie B dovrà ripartire dalla Serie D. Ecco tutti i dettagli relativo al nome del prossimo presidente che intende acquistare il club italiano e riportare in alto la società.

Serie B: svolta per il club, ecco il nome del prossimo presidente

Si attende il ricorso che definirà, in maniera ufficiale, il futuro del club italiano che rischia di essere escluso dal prossimo campionato di Serie B. La Covisoc ha già bocciato la domanda d’iscrizione a causa di alcune inadempienze della società con l’erario. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, in caso di fallimento la storica piazza dovrà ripartire dalla Serie D. E c’è già un investitore pronte a soccorrere la società.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, l’ex presidente della Triestina Simone Giacomini è pronto a rientrare nel mondo del calcio. L’imprenditore è interessato alla Reggina. L’affare può sbloccarsi nel caso in cui il club dovesse essere escluso dalla Serie B.

Nei prossimi giorni arriverà il verdetto ufficiale da parte della FIGC riguardo l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. La domanda d’iscrizione del club è già stata bocciata, a causa di alcune inadempienze verso l’erario non rispettate dall’ex presidente Saladini. Ecco perché, in caso di Serie D, la Reggina dovrà trovare dei nuovi investitori. Oltre a Giacomini, in corsa ci sono anche Bruno Grande e Francesco Agnello.

Simone Giacomini interessato a Siena e Reggina

Imprenditore nel settore della comunicazione, Simone Giacomini dopo la Triestina è pronto ad investire nuovamente nel mondo del calcio. Nel mirino ci sono Reggina e Siena. I due club, con molta probabilità, il prossimo anno ripartiranno dalla Serie D. Si attende solo il via libera ufficiale della Figc, che deciderà nei prossimi giorni il futuro dei due club. Successivamente Giacomini si farà sotto per capire i margini di manovra per acquistare una delle due società.