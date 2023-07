Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo, affare da 15mln

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus. Bianconeri protagonista in questa fase. C’è l’annuncio riguardo l’obiettivo di Allegri, ecco cosa sta succedendo.

Le voci e indiscrezioni di calciomercato impazzano. Protagonista, ancora una volta, la Juventus che sembra aver chiuso per l'arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, promesso sposo dell'Inter, ha flirtato con la Vecchia Signora che ha già raggiunto un accordo con il Chelsea. Per sbloccare l'affare servirà la cessione al Psg di Dusan Vlahovic.

Ci sono delle novità riguardo il calciomercato della Juventus.

Calciomercato Juventus: lo prendono per 15 milioni

Dopo aver messo fuori rosa Bonucci, la Juventus ha necessità di acquistare un nuovo difensore centrale. Ci sono diversi giocatori nella lista di Giuntoli che ha le idee chiare riguardo il nome del calciatore che serve alla Vecchia Signora. Anche Allegri ha dato il suo identikit, vuole un abile difensore che sappia giocare sia a 3 che a 4.

Nelle scorse settimane era uscito fuori anche il nome del brasiliano della Fiorentina Igor, già cercato dai bianconeri nel corso del calciomercato di gennaio 2023. Ecco le ultimissime riguardo il futuro dl giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, a sorpresa De Zerbi ha chiuso l’accordo per l’arrivo al Brighton di Igor. Come riportato da tmw, nelle prossime 24-48 ore dovrebbe chiudersi l’operazione. Alla Fiorentina andranno 15 milioni più bonus. Igor ha già in accordo di massima con gli inglesi che sono pronti a regalare a De Zerbi il difensore. L’obiettivo è chiudere l’affare prima della partenza per il ritorno negli Stati Uniti. Per la Juventus sfuma un possibile obiettivo di calciomercato con Igor che in passato era già stato cercato, senza fortune, dai bianconeri.

Igor al Brighton: sfuma l’opzione Juventus, il centrale vola in Inghilterra

