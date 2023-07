Rilancio Inter: 5 milioni in più per toglierlo alla Juve

L’Inter combatte una nuova battaglia sul mercato: dopo il Milan, punta a superare anche la resistenza della Juventus nella corsa a un giocatore importante.

Dopo aver avuto la meglio del Milan, l’Inter punta a vincere la battaglia del mercato anche contro l’altra sua grande rivale. Nella doppia sfida contro i cugini, la società nerazzurra è uscita largamente vincitrice, riuscendo ad assicurarsi sia Marcus Thuram che Davide Frattesi.

Ora però è con la Juventus che ci si dovrà cimentare, per arrivare a chiudere un’importante trattativa, che potrebbe portare un ultimo tassello alla rosa di Simone Inzaghi.

Il club milanese ha dimostrato di essere molto attivo sul mercato, e Beppe Marotta è ansioso di chiudere le operazioni in entrata e uscita il prima possibile. In questo modo, l’allenatore avrà tutto il tempo di preparare la sua squadra definitiva per la stagione che viene, ottenendo un altro indubbio vantaggio sugli avversari. Un aspetto fondamentale della strategia interista, che ha dovuto cambiare molti suoi giocatori perno, da Brozovic a Dzeko, fino a Skriniar.

In questo momento, l’Inter fa discutere sulle pagine dei giornali sportivi soprattutto per l’affare Onana. Il portiere è ormai vicino alla cessione per 50 milioni di euro al Manchester United, e con questo incasso Marotta spera di riuscire a strappare definitivamente al Chelsea Romelu Lukaku. Poi ci sarà ovviamente da tappare il buco in porta con due nuovi acquisti (Sommer e Trubin i più indicati), ma intanto la società nerazzurra sta valutando anche un altro acquisto di alto profilo.

L’Inter non molla il centrocampista: alzata l’offerta, sfida alla Juventus

L’altro grande obiettivo di Inzaghi e Marotta è infatti, com’è noto da tempo, Franck Kessie. Il centrocampista è fuori dai piani di Xavi per il Barcellona, ma la società blaugrana non vuole svenderlo, e spera che si arrivi a un’asta. Da un lato l’Inter, appunto, e dall’altro la Juve. ‘El Nacional’ ha rivelato che il piano nerazzurro è di alzare l’offerta ai catalani, da 20 a 25 milioni di euro, per chiudere la storia e portarsi a casa l’ivoriano.

Kessie sarebbe un profilo ideale per l’Inter, accomunando tecnica, visione di gioco e senso tattico. Un sostituto di Brozovic che però aggiungerebbe anche qualcosa in più sulla mediana nerazzurra. È vero che è già arrivato Frattesi, ma con la concomitante partenza anche di Gagliardini e l’età avanzata di Mkhitaryan, Marotta e Inzaghi vogliono pensare anche al futuro. Per la Juventus, invece, Kessie sarebbe un innesto cruciale, soprattutto in caso di partenza di Pogba verso l’Arabia Saudita.