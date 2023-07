Il club cambia proprietà, è ufficiale: ecco il nuovo presidente

Dopo settimane di chiacchiere è finalmente giunta l’ufficialità che tutta la piazza aspettava: il club ha infatti cambiato proprietà. Una notizie, questa, che era nell’aria, anche perché per l’appunto si stava parlando da diverso tempo di questa possibilità, ma le speranze dei tifosi stavano piano piano scemando visto che passava tempo ma nessuna novità in merito veniva registrata.

Come -quasi- un fulmine a ciel sereno, poi, oggi è arrivato addirittura il comunicato ufficiale da parte dello stesso club, che in una nota sul proprio sito ha ufficializzato questo fantomatico passaggio di consegne.

Ora è dunque giunto il tempo per la squadra di scrivere pagine importanti della sua storia insieme al suo nuovo presidente, presentato anch’esso nel comunicato ufficiale.

Stando dunque a come confermato anche dallo stesso club tramite le righe scritte in una comunicato sul proprio sito ufficiale, il Calcio Rimini ha ufficialmente cambiato proprietà.

Il Rimini, nello specifico, è passato nelle mani della DS Sport Società Benefit, che nei prossimi giorni si recherà sul posto e si presenterà ufficialmente alla Comunità Riminese.

La nuova era del Rimini è ufficialmente iniziata. Passato nelle mani della DS Sport Società Benefit, nel comunicato ufficiale pubblicato oggi dal club è stato svelato anche il nome del nuovo presidente. Si tratta di Stefania Di Salvio, che ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’oramai ex numero uno dei biancorossi Alfredo Rota per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni.