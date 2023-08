Calciomercato, sorpresa Juventus: sarà addio, ecco dove giocherà

Svolta a sorpresa nel calciomercato della Juventus, che nelle prossime ore potrebbe mettere a segno un’importante operazione in uscita, che potrebbe addirittura arrivare a stravolgere -in positivo- le strategie della dirigenza bianconera. Questa cessione potrebbe infatti permettere alla Vecchia Signora di sbloccare alcune operazioni in entrata, al momento bloccate per l’effettiva mancanza di liquidità.

Nonostante il giocatore in questione sia uno dei fedelissimi di Max Allegri, un’operazione del genere alla Juventus serve, ed è per questo che ne prossimi giorni si potrebbero registrare delle importanti, se non addirittura decisive, novità in merito.

Il futuro del giocatore è dunque sempre più lontano dalla Vecchia Signora, come confermato anche dalle voci su quella che sarà la sua prossima squadra.

Calciomercato Juventus, sarà addio: la destinazione

Importanti movimenti di calciomercato sono stati registrati in queste ore dalle parti della Continassa, anche perché, a quanto pare, la Juventus sarebbe al lavoro per cercare di chiudere un’importante operazione in uscita, che di conseguenza permetterebbe alla Vecchia Signora di sbloccarne alcune in entrata.

L’unico effettivo colpo, importante, dell’estate bianconera è stato Weah, poco, troppo poco per una squadra che punta a tornare a vincere prima in Italia e poi in Europa. Dopo l’americano, dunque, Giuntoli si è messo al lavoro per cercare di regalare qualche rinforzo a Massimiliano Allegri, ma per riuscirsi il capo dell’area sportiva della Juventus ha dovuto prima lavorare sul mercato in uscita per racimolare un importante tesoretto da poter reinvestire. Ufficializzata solo settimana scorsa la cessione di Zakaria al Monaco, proprio in queste ore la Vecchia Signora si sarebbe catapultata in un’altra importante trattativa.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, dopo le ultime vicissitudini Moise Kean e la Juventus sarebbero sempre più vicini a separarsi in questo calciomercato. A conferma di questo ci sarebbe il fatto che per l’attaccate italiano nelle scorse ore avrebbe iniziato a prendere prepotentemente quota l’ipotesi Siviglia, che avrebbe contattato in giornata il club bianconero per chiedere informazioni sull’ex Everton.

Siviglia su Kean: la trattativa presto potrebbe sbloccarsi

E’ notizia di serata l’interessamento del Siviglia per Moise Kean. L’attaccante della Juventus sarebbe infatti entrato nei radar del club andaluso a seguito delle voci che vedrebbero l’attaccante rojiblanco En-Nesyri sempre più lontano dal club campione della scorsa Europa League in questo calciomercato.

Al momento, comunque, non si è andato oltre un semplice interessamento del Siviglia per Moise Kean, anche perché la Juventus continuerebbe a chiedere ben 30 milioni di euro per l’attaccante, cifre che al momento gli spagnoli non sarebbero disposti ad investire su una scommessa come l’italiano. Occhio però all’evolversi di questa eventuale trattativa, visto che il club bianconero potrebbe aprire alla formula del prestito solo al Siviglia pur di lasciar andare Kean in questo calciomercato.

Siviglia-Kean: c’è la concorrenza di una big di Serie A

Il Siviglia potrebbe essere la soluzione migliore per il futuro di Moise Kean, ma al momento sull’attaccante italiano ci sarebbe la concorrenza anche del Milan in questo calciomercato. Questo potrebbe e non poco mettere il bastone fra le ruote al club andaluso nella corsa all’italiano, ma il fatto che la Juventus non abbia alcuna intenzione di cedere l’attaccante in prestito ai rossoneri, potrebbe portare il Diavolo ad abbandonare questa pista prima di quanto ci si possa aspettare.