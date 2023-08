Ha scelto la Premier League: sfuma l’ipotesi la Serie A

Svolta decisiva nel futuro del giocatore, che dopo tante chiacchiere alla fine ha scelto di trasferirsi in Premier League in questo calciomercato invece che in Serie A. Una decisione che potrebbe far discutere, ma alla fine il ragazzo non ha fatto altro che scegliere quello che più potesse giovare al suo processo di crescita personale e professionale.

A fronte di questa scelta cambieranno di conseguenza anche le strategie del club di Serie A per questi ultimi giorni di calciomercato, anche perché la dirigenza dovrà per forza fare qualcosa in quel ruolo andando ad accontentare le richieste dell’allenatore.

Nei prossimi gironi qualcosa si potrebbe dunque comunque muovere, con la dirigenza che starebbe già studiando il colpo alternativo a quello, per l’appunto, appena sfumato.

Niente Serie A, ha scelto la Premier League: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che dopo tante chiacchiere alla fine avrebbe deciso in che campionato giocare a partire da questa stagione. Essendo uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale, nel corso di queste settimane il suo nome è stato accostato a tantissimi club importanti, diventando di conseguenza uno dei profili più chiacchierati dell’estate di trasferimenti.

Piano piano, a furia di indiscrezioni, si credeva che il giocatore potesse alla fine sbarcare -finalmente- in Serie A in questo calciomercato dopo esserci stato vicinissimo già nelle scorse sessioni, ma nel corso delle trattative per il suo approdo in Italia qualcosa sarebbe cambiato, soprattutto nella sua volontà. Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore alla fine avrebbe decido di dare massima priorità alla Premier League, dopo l’interesse concreto dimostrato da uno dei club più affascinanti ed antichi attualmente militanti nella massima serie del campionato inglese.

Secondo il The Sun, infatti, nelle prossime settimane potrebbe sfumare una volta e per tutte l’ipotesi Serie A per Hugo Ekitike. Il noto tabloid inglese ha infatti svelato che il talento dell’U21 francese sarebbe in trattativa col Fulham per trasferirsi, per l’appunto, in Premier League in questo calciomercato.

Calciomercato, Ekitike verso il Fulham: le ultime

A quanto pare nonostante i tentativi di diversi club di Serie A il futuro di Hugo Ekitike potrebbe essere in Premier League. Ad oggi il club in vantaggio per l’ingaggio dell’attaccante francese è infatti il Fulham che, dopo aver ceduto Mitrovic all’Al-Hilal, sarebbe ora in trattative col Paris Saint Germain per anticipare la concorrenza sul talento.

Ciò che al momento frenerebbe però le trattative è sempre l’alta richiesta che Al Khelaifi fa per il cartellino di Ekitike. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del PSG lascerebbe partire l’attaccante in questo calciomercato per una cifra che si aggiri attorno ai 30-35 milioni di euro, al momento ritenuti troppi dai Cottagers che, comunque, per evitare di rendere ancora più scontento Marco Silva potrebbero pensare di fare uno sforzo economico.

Fra Serie A e Premier League: decisiva la volontà di Ekitike alla fine

Ad oggi il trasferimento di Ekitike al Fulham è ancora da definire, anche perché il ragazzo sarebbe comunque attratto dall’ipotesi Serie A visti gli interessamenti di club come Milan e Roma. Alla fine la chiave di volta in questa faccenda potrebbe essere proprio la volontà dello stesso ragazzo, che al momento ancora non è stata resa esplicita. I prossimi giorni potranno dunque essere decisivi per capire cosa ne sarà di Ekitike in questo calciomercato.