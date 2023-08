Calciomercato: Koke in Serie A, è appena accaduto

Importanti notizie di calciomercato per la Serie A a poche settimane dalla chiusura. Ora arrivano le ultime su Koke, centrocampista e capitano dell’Atletico Madrid che è in scadenza di contratto.

Il calciatore sembra che non rinnoverà con il club spagnolo che nei mesi scorsi avrebbe aperto anche alla possibilità di un addio entro fine sessione. Il club spagnolo si è rinforzato in quella zona di campo e può dare il via libera.

Una buona offerta potrebbe far vacillare il club proprietario del cartellino del giocatore che può fare cassa e lasciar andare il proprio capitano prima ancora dell’addio stabilito da contratto.

Calciomercato Serie A: Koke l’occasione

Perché il 31 agosto chiuderà la sessione estiva e poi bisognerà fare di tutto per tenere i propri talenti entro il 20 settembre, la data fissata per la chiusura del mercato in entrata in Arabia Saudita con gli sceicchi che possono interferire nei piani dei club italiani e portare via i calciatori. Intanto, per quanto riguarda gli acquisti e i colpi in entrata ci sono diverse occasioni importanti che possono arrivare, con diverse occasioni che possono tornare utili in vista del prossimo anno e del futuro. Tra questi ci sarebbe Koke dell’Atletico Madrid.

Koke può lasciare l’Atletico Madrid per un club italiano in questi mesi o il prossimo anno. Perché il calciatore piace da anni a squadre importanti come Juventus, Inter, Milan e Roma che possono da un momento all’altro cogliere l’occasione giusta per rinforzarsi in mezzo al campo con un giocatore che da sempre è stato vincente.

Dal 2000 ad oggi ha solo e sempre vestito la stessa maglia il centrocampista, diventando la storia e la bandiera dell’Atletico Madrid. Infatti, Koke con il club spagnolo ha giocato sin da piccolo e dalle giovanili, fino ad approdare in prima squadra con la maglia biancorossa vincendo tanto anche negli ultimi anni e arrivando ad un passo dalla Champions League per ben due volte.

Calciomercato Juventus: tentativo per Koke

E’ la Juventus che nelle ultime settimane ha provato più di tutti a fare un tentativo per Koke, capitano dell’Atletico Madrid in scadenza coi Colchoneros nel 2024. Ma nelle ultime ore qualcosa si è complicato.

Di certo, al momento, non c’è trattativa per il rinnovo di contratto tra Koke e l’Atletico Madrid e per questo motivo per la Juventus può essere un’occasione importante per il prossimo anno. Per oggi, invece, ora diventa sempre più difficile.

Juventus: Koke nel 2024 gratis

Si è infortunato dopo 7 minuti alla prima di campionato Koke e ora c’è apprensione nell’Atletico Madrid. Intanto, per la Juve potrebbe sfumare l’occasione e sarebbe tutto rimandato al prossimo anno, quando sarà in scadenza e può arrivare in Serie A a zero.