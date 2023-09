Calciomercato Juventus: offerta da 55mln all’Atalanta, affare folle

Il mercato della Juventus non si fermerà. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Bergamo, i bianconeri starebbero preparando una super offerta per convincere l’Atalanta a cedere un proprio talento. Il ds della Juve Cristiano Giuntoli, una volta sistemati i conti della Vecchia Signora, potrà essere protagonista sul mercato.

In estate la Juventus non è riuscita nell’intendo di vendere Vlahovic per ricavare la cifra importante che serviva per investire, ma a gennaio o in estate le cose cambieranno.

Calciomercato Juventus: pronta offerta folle all’Atalanta

Il calciomercato continua anche dopo la chiusura in Serie A ed in Arabia Saudita. La Juventus, dopo l’arrivo di Giuntoli, continua la ricerca di nuovi calciatori capaci di aggiungere qualità alla rosa di Allegri. Secondo le ultime notizie riportate da TuttoAtalanta.com l’idea del nuovo ds sarebbe quello di investire su un talento dell’Atalanta.

Per farlo, però, la Juventus dovrà investire una cifra importante visto che il prezzo del calciatore è già stato fissato da Percassi. Dopo aver ceduto Hojlund in estate, la Dea vuole incassare ancora ed avrebbe chiesto 55 milioni di euro. Una cifra importante, ma tutto sommato pari al valore dei propri talenti in organico.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Bergamo, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto a Teun Koopmeiners. Il centrocampista classe 1998, si è messo in luce nelle ultime due stagioni in nerazzurro ed in Nazionale, dimostrando un potenziale sempre in crescita costante. Per questo motivo Giuntoli si sarebbe inserito con prepotenza nella corsa al calciatore che piace da tempo anche al Napoli.

Il d s della Juventus Giuntoli ama da tempo l’ex AZ ed aveva provato a portarlo anche in Italia prima del passaggio del calciatore alla Dea. Secondo quanto filtra da Torino, oggi Koopmeiners sarebbe anche un obiettivo di mercato della Juve, visto il desiderio di Giuntoli di lavorare con lui.

Juventus: il prezzo di Koopmeiners

Non sarà semplice per la Juventus acquistare Koopmeiners dall’Atalanta. Il costo del suo cartellino supera i 55 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con l’interesse di diverse big europee per il calciatore. La Juventus potrebbe convincere la Dea ad abbassare il prezzo netto del calciatore aggiungendo nella trattativa per Koopmeiners qualche contropartita, o formula estrosa.

Tuttavia già in estate il Napoli aveva provato a mettere sul piatto 50 milioni per l’olandese, ricevendo un secco “no” dalla famiglia Percassi che non ha esigenze di vendita in questo momento. Se fosse il calciatore a chiedere di essere lasciato andare, le cose però potrebbero cambiare.