Juventus, brutte notizie: svelato quando tornerà Chiesa

Quando tornerà in campo Federico Chiesa? L’attaccante della Juventus si è fermato a Coverciano prima della gara della Nazionale contro la Macedonia del Nord. L’edizione odierna di TS ha svelato i tempi di recupero del calciatore che, dopo la rottura del crociato ed una lunga riabilitazione per tornare a giocare, ora sarà costretto a rimanere ai box ancora una volta.

Questa, che doveva essere la stagione del rilancio per Chiesa nel nuovo ruolo di seconda punta, sembra già partire male visto il nuovo infortunio che ha colpito Chiesa in Nazionale.

Infortunio Chiesa: i tempi di recupero

Federico Chiesa sarà ancora costretto a rimandare il ritorno in campo con la maglia della Nazionale dopo quello con la Juventus.

Chiesa, fermatosi in allenamento con Spalletti in Nazionale per un fastidio all’adduttore, sarà costretto a guardare da casa le due gare con la Nazionale.

La brutta notizia è arrivata durante la partitella di ieri mattina a Coverciano, prima di partire per la Macedonia. Per fortuna della Juventus, Chiesa si sarebbe subito fermato evitando che il problemino diventasse un qualcosa di serio, scongiurando una lesione. Lo staff azzurro, infatti, ha subito sottoposto Chiesa ad esame strumentali che hanno escluso lesioni ma che prevedono molta cautela.

Federico Chiesa ha evitato di partire per Skopje nel pomeriggio tornando subito a Torino.

Ma quando tornerà in campo Federico Chiesa? Le prime indiscrezioni riportano che non sarà il caso di sottoporre il calciatore a terapie, per adesso Chiesa osserverà solo un po’ di riposo prima di poter tornare a lavorare in campo.

Chiesa dovrebbe tornare a disposizione di Allegri per la gara di campionato contro la Lazio di sabato prossimo allo Stadium. Una decisione che conferma la volontà della Nazionale di preservare anche i club, e lo stesso Chiesa. Anche senza lesioni, la necessità di riposo rende di fatto impossibile mandare in campo l’ex Fiorentina anche nell’altra partita contro l’Ucraina.

Il sostituto di Chiesa

Ma chi prenderà il posto dell’infortunato Federico Chiesa contro la Macedonia del Nord? Secondo quanto filtra dal ritiro della Nazionale dovrebbe toccare a Mattia Zaccagni sulla corsia di sinistra. Il centrocampista della Lazio sarà utilizzato da Spalletti e proverà a conquistarsi una maglia da titolare anche in Nazionale dopo le due ottime stagioni alla Lazio. Lo stesso Zaccagni rappresenterà sicuramente uno dei pericoli anche per la Juventus in campionato, quando sabato andrà in scena la partita tra i bianconeri e la squadra di Sarri. Nella speranza che Chiesa possa tornare in campo anche per riconquistare un posto nel ranking azzurro.