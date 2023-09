Juventus: si tratta il rinnovo, Allegri sorride

La stagione è appena iniziata e i vari top club insistono per continuare a tenere vive le trattative di calciomercato ma con i giocatori della propria rosa, è il caso della Juventus che vuole chiudere altri rinnovi.

Il club bianconero si è già mosso con largo anticipo e ha intenzione di andare a definire un nuovo affare in vista dei prossimi anni, per questo motivo bisognerà capire che tipo di squadra avrà in mano l’allenatore che ora cerca anche chiarezza.

Il club vuole accontentare il proprio allenatore, che più di una volta è stato sulle sue e ha accettato la decisione da parte della società nonostante ci fossero offerte importanti al riguardo.

Calciomercato Juventus: rinnovi in arrivo

La Juventus ha una situazione rinnovi di contratto non al meglio. Perché c’è il giocatore del club che in più occasioni non ha dato modo di pensare che si possa valutare seriamente ad un addio. Infatti, al momento c’è la possibilità che il giocatore possa pensare seriamente di restare a lungo con il club bianconero che ora ha intavolato la trattativa per quanto riguarda il rinnovo di contratto.

Ma non è una situazione facile questa del club bianconero che può rinnovare con la squadra attuale un altro dei suoi talenti, tanto è vero che bisogna capire che tipo di proposta gli verrà consegnata. Al momento si pensa che il giocatore possa cambiare totalmente idea lui che è ora ad un passo importante.

Juventus: rinnovo McKennie, le ultime

McKennie sta trattando in questi giorni per il rinnovo di contratto. Il centrocampista classe 1998 è tornato dagli impegni con la propria Nazionale quella degli USA e ha avuto la sorpresa che si aspettava. Soprattutto ora che è diventato un giocatore ancor più importante per Massimiliano Allegri.

L’allenatore punta forte seriamente sul giocatore che sembrava ormai escluso dal progetto fino a qualche mese fa, tanto da poter aspirare al rinnovo di contratto cona la Juve. Come riportato dal “Corriere di Torino”, McKennie è in scadenza di contratto nel giugno del 2025, potrebbe essere “blindato” definitivamente e tolto dal mercato.

McKennie Juventus: decisiva, le parole di Allegri

McKennie è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus alla giuste condizioni, ma sarà sicuramente decisiva la considerazione che di lui avrà mister Allegri. Perché il giocatore potrebbe essere spinto nel firmare un nuovo accordo proprio perché ad essere decisivo possa essere l’allenatore che ha cambiato idea e premiato il giocatore.