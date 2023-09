Man Utd: Onana già cacciato, torna in Serie A

Situazione difficile questa da gestire per Andre Onana che ha provato in tutti i modi a mostrare le sue qualità in queste prime settimane dopo il trasferimento al Manchester United.

Il portiere camerunense però sta vivendo già un momento difficile che potrebbe condizionargli la carriera in vista dei prossimi mesi, perché pare che la sua attuale società stia già pensando di farlo fuori.

Saranno decisive queste prossime settimane per capire che tipo di atteggiamento avrà in campo e quelle che saranno le sue prestazioni che potranno migliorare, peggiorare o restare le stesse fino alla prossima sessione di mercato.

Calciomercato: Onana lascia già il Manchester United

André Onana ha lasciato l’Inter per circa 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante considerando che qualche mese prima era stato prelevato a costo zero dal club olandese dell’Ajax perché messo fuori rosa dopo alcuni problemi interni. A spingere per il suo acquisto al Manchester United è stato l’allenatore Ten Hag che ora è anche in bilico con la sua posizione e potrebbe andar via. Ma chi ancora prima di lui può essere messo fuori dal progetto può essere proprio il portiere.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Onana che può già lasciare il Manchester United per andare a giocare altrove. Perché le prestazioni di questo inizio di stagione del giocatore camerunese sono davvero negative e si pensa ad una nuova idea per lui e per il suo futuro.

Manchester United: Onana fatto fuori dal progetto subito

Già alcuni errori erano stati evidenti in campionato per il giocatore che ora però sembra davvero messo alle strette dopo quanto accaduto in Champions League. E’ evidente che l’errore grave contro il Bayern Monaco che ha condizionato partita e risultato ha messo Onana in una posizione difficile.

Adesso il club inglese pensa seriamente a quella che può essere la sua cessione immediata nel mercato di gennaio con il Manchester United che sta penando di puntare subito su Jan Oblak dell’Atletico Madrid per sostituire Onana come confermano in Spagna da Ficahjes.com.

Serie A: ritorno di Onana in Italia

Anche lo stesso Onana potrebbe perdere la fiducia in una situazione del genere a Manchester e per questo motivo lo United è pronto ad aprire alla sua cessione, con lo stesso giocatore che andrebbe a trovare una soluzione migliore. In Italia c’è la possibilità di tornare per firmare con la Juventus in caso di addio di Szczesny.