Calciomercato Juventus, ora Kolo Muani può diventare tuo

La Juventus è vicina a un accordo con il Paris Saint-Germain per prolungare il prestito di Randal Kolo Muani fino al termine della stagione 2025-2026.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero verserà 6 milioni di euro per estendere il prestito, con un’opzione di acquisto fissata a 45 milioni di euro nel giugno 2026.

Kolo Muani, arrivato a Torino nel gennaio 2025, ha rapidamente dimostrato il suo valore, contribuendo in modo significativo alle recenti vittorie della squadra. In particolare, la sua prestazione nel Derby d’Italia contro l’Inter è stata determinante: un suo assist ha permesso a Francisco Conceição di segnare il gol decisivo, riaccendendo la corsa al titolo in Serie A.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha confermato che le trattative con il PSG stanno procedendo positivamente. L’obiettivo è garantire la permanenza del talentuoso attaccante francese, che ha espresso la volontà di rimanere a Torino, dove sta trovando maggiore continuità e soddisfazione rispetto al periodo trascorso a Parigi.

L’accordo prevede un prestito oneroso per la prossima stagione, con un aumento rispetto alla cifra attuale, e un’opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus è pronta a offrire a Kolo Muani un contratto fino al 2030, con uno stipendio annuo di circa 9 milioni di euro.

Acquisto dalle cessioni

Questa operazione potrebbe essere finanziata attraverso la cessione di alcuni giocatori chiave. Tra i nomi più discussi vi sono Dusan Vlahovic, che ha trovato meno spazio dopo l’arrivo di Kolo Muani, e Andrea Cambiaso, giovane talento che ha attirato l’interesse di diversi club europei.

La permanenza di Kolo Muani rappresenterebbe un tassello fondamentale nel progetto di rinnovamento della Juventus, che punta su giovani di talento per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le sue prestazioni in campo hanno già conquistato i tifosi e lo staff tecnico, e la sua versatilità offensiva offre diverse soluzioni tattiche all’allenatore Thiago Motta.

Inoltre, la conferma di Kolo Muani potrebbe rafforzare l’asse di mercato tra Juventus e PSG, facilitando future operazioni tra i due club. Un rapporto solido con il club parigino potrebbe aprire la strada ad altre collaborazioni vantaggiose in futuro.

In conclusione, l’accordo per il prolungamento del prestito di Randal Kolo Muani sembra ormai prossimo alla definizione. La Juventus è determinata a trattenere l’attaccante francese, considerato un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. Se le trattative si concluderanno positivamente, i tifosi bianconeri potranno continuare a godere delle giocate e dei gol di Kolo Muani anche nelle prossime stagioni.