Clamoroso Juve: Pogba va in Turchia, già fatte le visite mediche

Una notizia di calciomercato a dir poco clamorosa che è arrivata nelle ultime ore e che riguarda il futuro di Paul Pogba che poteva lasciare la Juventus per il Galatasaray.

Incredibile notizie venuta fuori nelle ultime ore con la conferma di grandi testate giornalistiche italiane che hanno svelato quanto accaduto. Adesso la situazione si complica in vista della stagione appena iniziata.

Il calciatore francese vive una situazione difficile e potrebbe anche pensare di lasciare il club bianconero nelle prossime ore. C’è ancora tempo in vista dei prossimi giorni di mercato degli altri campionati.

Juventus: Pogba via, accordo col Galatasaray

Pogba aveva lasciato la Juventus per andare in Turchia e firmare con il Galatasaray. E’ questa la notizia lanciata da SportMediaset che conferma dell’accordo totale trovato tra i due club e anche tra il club turco e il giocatore francese.

Una vicenda di mercato davvero clamorosa con un retroscena che però ha un continuo. Perché al momento la Juve ha deciso di fare fuori dal progetto il centrocampista francese che non è al meglio della forma da oltre un anno e sta provando a recuperare con delle terapie e un percorso specifico per salvaguardare il ginocchio. Ma Pogba è stato messo in uscita.

La Juve vuole liberarsi del pesante ingaggio di Pogba e per questo motivo c’era un accordo con un club disposto a prenderlo: era il Galatasaray che aveva pronto anche l’annuncio ufficiale in grande segreto.

Juve: Pogba non ha superato le visite mediche col Galatasaray

Paul Pogba è stato vicino al trasferimento al Galatasaray. Il centrocampista della Juventus sembrava pronto a lasciare il club bianconero, visto che aveva raggiunto l’accordo totale per andare a giocare con Icardi e Mertens.

Secondo i media turchi il francese, non avrebbe superato le visite mediche per firmare con il Galatasaray e ora Pogba resterà alla Juve.

Calciomercato: occasione Pogba in Arabia Saudita

La Juventus può pensare di liberarsi di Pogba ancora anche dopo la giornata di oggi e il trasferimento saltato in Turchia col Galatasaray. Oggi la data della chiusura del mercato estivo nei principali campionati d’Europa. Perché resteranno aperti ancora per giorni il mercato turco e quello in Arabia Saudita.

Giorni decisivi i prossimi con la pausa Nazionali dove può arrivare l’accordo di Pogba con un club in Arabia Saudita. Una situazione di stallo particolare per il giocatore che non sa come gestire questa situazione visto la sua condizione fisicia.