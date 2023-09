Vieri netto su Spalletti: la “profezia” è chiara, tifosi increduli

Bobo Vieri si è lanciato in una previsione incredibile su Luciano Spalletti: le parole dell’ex bomber sorprendono i tifosi.

Cosa farà Spalletti alla guida della Nazionale italiana? E cosa avrebbe potuto fare se fosse rimasto a Napoli? Sono questi i grandi interrogativi legati all’attuale commissario tecnico dell’Italia, l’allenatore tricolore per antonomasia, quello in grado di portare a Napoli lo scudetto dopo 33 anni.

Domande che tutti gli appassionati di calcio si pongono, compresi gli addetti ai lavori e i nuovi ‘profeti’ del calcio sul web, da Antonio Cassano a Christian ‘Bobo’ Vieri. L’ex bomber nerazzurro, in particolare, sembra avere le idee chiarissime e una stima infinita nei confronti dell’allenatore di Certaldo. Lo dimostrano le sue previsioni davvero incredibili confessate ai microfoni del suo celeberrimo canale Twitch.

Seguitissimo sui social, Bobo non è solo il bomber per antonomasia, ma in questi anni si è ritagliato il ruolo di vero e proprio influencer del calcio. Con gli amici Cassano, Adani, Ventola e così via ha creato un format di straordinario successo, diventando un opinion leader non ufficiale, o comunque alternativo a quelli che fanno sentire la propria voce e il proprio parere sui canali ‘tradizionali’ quelli televisivi.

D’altronde, le sue prese di posizione fanno sempre rumore, sono drastiche, secche, a volte controcorrente. E le sue previsioni possono in alcuni casi sembrare addirittura azzardate.

Vieri si scatena: la previsione su Spalletti sorprende i tifosi

L’ultima, ad esempio, è davvero clamorosa, e riguarda proprio l’attuale commissario tecnico azzurro. L’uomo del miracolo Napoli, l’unico che, a detta di Vieri, avrebbe potuto realizzare quest’anno un miracolo ancora più grande se fosse rimasto all’ombra del Vesuvio.

In attesa di scoprire come sarà l’Italia di Spalletti e come si comporterà come commissario tecnico, per la prima volta nella sua carriera, l’ex allenatore di Roma, Napoli e Inter, Vieri ha voluto lanciarsi in una previsione basata sulle valutazioni del lavoro fatto nell’ultimo anno dal tecnico toscano.

Il Napoli sul mercato non è cambiato troppo. Le fondamenta della squadra restano le stesse di quella portata al tricolore da Luciano, ed è proprio per questo che, secondo Bobo, le prospettive per gli azzurri, con Spalletti ancora in panchina, sarebbero state favolose.

Senza voler sminuire un allenatore comunque di prestigio come Rudi Garcia, persona che ha la stima di Bobo, come tecnici in grado di lavorare nel modo in cui lavora Spalletti per l’ex centravanti dell’Inter al mondo ce ne sono davvero pochissimi.

“Spalletti un genio del calcio, Garcia no”

Se il Napoli è arrivato allo scudetto quest’anno, la gran parte dei meriti per Vieri sono proprio da attribuire all’allenatore di Certaldo. Un genio del calcio che avrebbe potuto far fare alla squadra campione d’Italia un ulteriore salto di qualità, fosse rimasto seduto su quella panchina: “Secondo me avrebbe vinto non solo lo scudetto, ma anche la Champions League“.

Impresa che difficilmente potrà riuscire invece agli azzurri di Garcia, perché secondo Bobo tra due o tre mesi il Napoli giocherà in maniera molto diversa rispetto allo scorso anno, visto che gli allenatori vogliono sempre lavorare sulla squadra, a volte cambiando anche idee che funzionano bene per imporre la propria visione del calcio.

Questo è il Bobo-pensiero, rispettabilissimo. Ragionare sui ‘se’ e sui ‘ma’ è però sempre difficile, o meglio poco utile, un gioco e nulla più. L’unica verità, infatti, è che oggi Spalletti a Napoli non c’è, e dunque quel che sarebbe potuto accadere non lo sapremo mai. La speranza, per i tifosi azzurri, è che la previsione di Vieri possa quindi rivelarsi sbagliata. Cosa tutto sommato possibile: non sarebbe la prima volta.