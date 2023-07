Figc, nuova esclusione: l’annuncio sul ripescaggio, cambia campionato

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo l’esclusione dal campionato del club. Adesso ci sono due squadre in lotta per il ripescaggio. Ecco tutte le novità.

Ci sono delle novità in merito all’iscrizione del club al prossimo campionato italiano. Ecco le ultimissime notizie riguardo il ripescaggio. La Covisoc, l’organo predisposto dalla Figc per il controllo dell’equilibrio finanziario dei club, ha ufficialmente escluso una squadre dal prossimo campionato. Ecco l’annuncio riguardo il ripescaggio.

FIGC: cambia campionato, due squadre in corsa per il ripescaggio

Secondo le ultime indiscrezioni, sono due i club che possono ancora sperare nel ripescaggio. La questione è legata all’esclusione della Reggina dalla Serie B. Si attende l’esito del ricorso, al Collegio di Garanzia del Coni, prima del via libera riguardo il ripescaggio del Brescia e di un’altra società in Serie C.

La Reggina rischia di ripartire direttamente dalla Serie D: è questa la prospettiva per il club amaranto che ha ricevuto la bocciatura da parte della Covisoc per quanto riguarda l’iscrizione in Serie B. A causa di alcuni debiti con l’erario, il club non ha ricevuto il parere positivo da parte dell’organo preposto al controllo dell’equilibrio finanziario dei club. Adesso la Reggina attende l’esito del ricorso del Collegio di Garanzia del Coni ma in caso di esito negativo dovrà ripartire dalla Serie D visto che non ha presentato nei tempi la domanda di partecipazione alla Serie C.

Ecco perché, nelle prossime settimane si dovrà delineare il prossimo campionato di Serie C con due squadre in lotta per il ripescaggio al posto del Brescia: in lizza ci sono Pianese e Casertana.