Juventus: pronto il prossimo colpo, Allegri accontentato

La Juventus è al lavoro per il prossimo colpo. Il calciatore piace molto ai bianconeri e Allegri sta per essere accontentato.

La Juventus è ancora un cantiere aperto nonostante l’esclusione dalla Conference League. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di abbassare le loro ambizioni e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso sui giocatori da prendere.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Giuntoli ha sicuramente le idee chiare su chi deve essere il prossimo colpo della Juventus in questo calciomercato. Il ds è pronto ad accontentare Allegri e chiudere il prima possibile l’operazione anche se bisognerà capire se alla fine si arriverà ad un accordo.

Calciomercato Juve: scelto il prossimo colpo, i dettagli

La decisione dell’UEFA è stata sicuramente una ‘batosta’, ma diciamo che era tutto previsto e per questo motivo i bianconeri non hanno nessuna intenzione di cambiare strategia rispetto a quanto fatto in passato. Sicuramente qualche modifica dovrà essere fatta assolutamente (vedi per esempio il numero dei giocatori in rosa), ma le idee sono molto chiare e per questo motivo ci attendiamo ne giro di davvero poco tempo un Giuntoli scatenato per consentire al tecnico di avere il prima possibile una rosa completa e cominciare a guardare con fiducia al futuro.

Il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Vazquez ormai in uscita alla dal Real Madrid. L’opzione di calciomercato è da seguire anche se, almeno per il momento, non si è mai riusciti a trovare il giusto accordo. I bianconeri pensano di mettere sul piatto 7 milioni di euro, ma la cifra non convince gli spagnoli.

Naturalmente la differenza la potrebbe fare la volontà del giocatore. Vazquez e la Juventus potrebbero ritrovarsi in questo calciomercato, ma si tratta di una opzione da seguire con attenzione almeno fino a quando non si hanno delle chiare prese di posizione.

