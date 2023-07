Calciomercato: Lukaku torna in Italia, si sblocca la trattativa – SKY

Romelu Lukaku torna in Italia a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il belga sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A. Dopo aver vestito nella scorsa stagione la maglia dell’Inter in prestito, l’attaccante sarebbe pronto a giocare nuovamente in Italia.

Serie A: Romelu Lukaku è in arrivo

Avanti tutta per Romelu Lukaku. Secondo le ultime notizie di mercato il belga sarebbe pronto a tornare in Serie A. Dopo il lungo corteggiamento di Inter e Juventus in questa sessione di mercato, l’accordo per il ritorno di Lukaku nel nostro campionato sarebbe imminente.

Il prezzo del cartellino di Lukaku, che era stato ceduto dall’Inter al Chelsea due anni fa, sarebbe stato fissato in 40 milioni di euro. Una cifra alta per i club di Serie A ma non inarrivabile soprattutto se arrivassero delle cessioni.

E nel campionato di Serie A, un club sarebbe già pronto a chiudere per Lukaku. Romelu, che non ha risposto alle chiamate dei suoi ex compagni dell’Inter, è tornato dalle vacanze ed aspetta di sapere dal suo agente, Federico Pastorello, quando potrà lasciare nuovamente Londra. Per chiudere la trattativa in questi giorni il ds della Juventus Cristiano Giuntoli era volato a Londra.

L’esclusione della Juventus dall’Europa avrebbe potuto cambiare l’esito della trattativa, ma il ds bianconero spera di cedere nelle prossime ore sia Zakaria che Vlahovic.

In particolare, con la cessione Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe chiudere per l’arrivo di Lukaku in questa sessione di mercato.

Calciomercato: le ultime sul colpo Lukaku

Per vendere Vlahovic la Juve chiede almeno 60-65 milioni di euro. Una somma importante ma anche una cifra che non porterebbe una minusvalenza per il bilancio della Juve già deficitario. Una volta ceduto il serbo, la Juventus potrebbe presentare un’offerta al Chelsea per il cartellino di Lukaku.

La cifra, già stanziata, sarebbe di 40 milioni di euro, i bianconeri a bilancio avrebbero un guadagno di 20 milioni secchi (non a caso la stessa cifra che la Juve dovrà pagare alla UEFA come penale).

Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’arrivo di Lukaku in bianconero. Oltre a Romelu Lukaku, Giuntoli nella sua missione londinese proverà anche a chiudere per Timothy Castagne. Esterno ex Atalanta oggi al Leicester. Il cartellino dell’altro belga vale invece 15 milioni di euro. Cifra alta per la Juventus che proverà nelle prossime ore a convincere le Foxes ad abbassare le proprie pretese, vista la volontà del laterale sinistro di lasciare l’Inghilterra per fare ritorno in Serie A.