Calciomercato, doppio super colpo dal Milan: il club non bada a spese

Il Milan è senza ombra di dubbio uno dei club più attivi in questo calciomercato, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Sì, perché mentre da un lato Furlani e Moncada lavorano per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, dall’altro cercano di piazzare gli esuberi rossoneri da qualche parte. Questo secondo lavoro non sempre però riesce nella sua realizzazione, anche perché alle volte c’è il rischio di dover arrivare a sacrificare chi in realtà non vorresti -vedi Tonali.

Non è questo il caso, ma in queste ore il Milan starebbe lavorando per una doppia importante cessione, che vedrebbe due “protagonisti” dello scudetto lasciare i rossoneri per trovare maggiore minutaggio, e centralità in un progetto, altrove.

Calciomercato, doppio colpo in entrata dal Milan: le ultime

Il Milan sta lavorando tanto in questo calciomercato anche sul fronte uscite, visto che dopo la sofferta cessione di Tonali Pioli vorrebbe alleggerire la sua rosa da alcuni esuberi. In qualche modo Furlani ci starebbe anche riuscendo, dato che dopo un primo periodo di difficoltà alcuni giocatori rossoneri hanno iniziato ad interessare a diverse squadre italiane ma anche europee.

La lista della dirigenza rossonera è ricca di nomi, forse anche troppi, da dover mettere alla porta, ma il modus operandi del Milan ci ha insegnato che le cose vanno fatte per bene e con calma. Per questo Furlani starebbe valutando al meglio le opportunità e le offerte che gli vengono recapitate, anche perché l’amministratore delegato del club meneghino non ha alcuna intenzione di svendere i suoi giocatori visto che i guadagni da questi verranno reinvestiti nel calciomercato, un pò come fatto proprio con Tonali. Non a caso sono state rifiutate tante offerte in questi giorni, sia dal club che dai giocatori stassi, ma nelle ultime ore si sarebbe incredibilmente messa in piedi una doppia operazione in uscita con una società di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe intenzione di regalare a Thiago Motta sia Ballo Touré che Messias in questo calciomercato, giocatori che il Milan starebbe cercando di piazzare quest’estate. Il dado è tratto, c”è la volontà delle parti di trovare un accordo, anche se non è semplicissimo.

Milan, il Bologna vuole Ballo-Touré: valutazione ed ostacoli

Orfano di Cambiaso, rientrato alla Juventus, Thiago Motta avrebbe messo gli occhi su Ballo-Touré per rinforzare la fascia sinistra del suo Bologna in questo calciomercato. Il Milan vuole liberarsi del ragazzone così come lui vuole andare via per trovare maggiore continuità altrove, quindi se i rossoblu insistessero per il senegalese non ci sarebbe alcun problema a trovare un accordo con i rossoneri, anche perché la valutazione del giocatore è bassa, ovvero 3.5 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

L’unico effettivo ostacolo che si potrebbe effettivamente porre fra Ballo-Touré ed il Bologna è lo stipendio che il terzino del Milan percepisce. Affinché quest’operazione vada in porto, dunque, c’è bisogno che da ambo i lati venga fatto uno sforzo -importante- a livello economico.

Il Bologna vuole anche Messias: la posizione del Milan

Il Bologna vuole anche Messias in questo calciomercato. La posizione del Milan è chiara: 10 milioni cash subito, trattabili, ed il brasiliano può trasferirsi. Qualora i rossoblu non fossero però disposti a sborsare queste cifre per l’esterno, il club meneghino orienterebbe Messias verso altri lidi, come il Torino ad esempio, col quale c’è una vera e propria trattativa in atto.