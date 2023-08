La Serie A abbraccia un altro Top: giocherà a Roma

La trattativa che dovrebbe portare l’ex Arsenal nella Capitale è ormai in stato avanzato: il tecnico può esultare

Non è certo iniziato nel migliore dei modi il campionato delle due squadre romane. In ordine temporale, la prima a steccare è stata la Roma, fermata tra le mura amiche dalla Salernitana, che è stata anche in vantaggio per larga parte della ripresa.

Peggio ha fatto la Lazio che, con la gara apparentemente in pugno in quel di Lecce, ha subìto una clamorosa rimonta – praticamente identica a quella dello scorso anno sullo stesso campo – uscendo dal ‘Via del Mare’ con zero punti.

Per fortuna, anche se ad esempio lo stesso Sarri si è lamentato di questo, il mercat è ancora aperto fino a tutto il 1 settembre. Le due gare hanno lasciato delle indicazioni utili per le rispettive dirigenze. La Roma, che già avrebbe dovuto comprare un attaccante, sta per accontentare finalmente Mourinho. Saltato Zapata, il nome nuovo è Sardar Azmoun, proveniente dal Bayer Leverkusen. L’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, secondo le ultime indiscrezioni.

Poi c’è la Lazio, che ha deciso di investire ancora. Nello specifico su un centrocampista in grado di garantire maggior qualità in mezzo al campo. Il nuovo obiettivo di Sarri è un profilo prestigioso, il cui arrivo è però legato alle cessioni di Akpa Akpro e di Marcos Antonio, quest’ultimo sempre più vicino al Paok Salonicco.

L’ex Gunner alla corte di Sarri: c’è la prima offerta

Già accostato alla Lazio qualche giorno fa – l’altro nome caldo è quello di Lazar Samardzic – Matteo Guendouzi è attualmente il candidato numero uno per la linea mediana dei biancocelesti. In uscita dal Marsiglia, con cui ha disputato un’ottima stagione, l’ex Arsenal è valutato 16 milioni di euro dal club transalpino. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il patron Lotito avrebbe già avanzato la sua prima offerta.

Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Una proposta ritenuta ancora non sufficiente da parte del Marsiglia, che però non ha affatto chiuso definitivamente le porte. La Lazio vorrebbe stringere i tempi per concludere l’operazione prima della fine dell’ultimo weekend di agosto.

L’idea è anche quella di lasciarsi spazio e tempo per un ultimo eventuale colpo di mercato da piazzare l’ultimo giorno. Forse dopo aver visto cosa accadrà nella seconda gara stagionale, quella che vedrà i capitolini impegnati all’Olimpico contro il neopromosso Genoa, travolto in casa all’esordio da una scintillante Fiorentina.