Calciomercato: prendono Kean, strappato al Milan

Il futuro di Moise Kean è ormai lontano dalla Juventus. Un club sembra essere pronto a strappare il calciatore al Milan in questo calciomercato.

L’avventura di Moise Kean alla Juventus sembra essere ormai definitivamente finita. Il calciatore sembra ormai essere ai ferri corti con Allegri e per questo motivo i bianconeri hanno deciso di venderlo.

Si è parlato molto di Milan, ma un club è pronto ad entrare con forza in questa trattativa di calciomercato per regalare Kean al suo allenatore. Sono in corso i ragionamenti, ma nei primi giorni della prossima settimana potrebbe esserci la definitiva accelerazione per arrivare alla fumata bianca.

Mercato: colpo Kean, ecco con chi firma

Moise Kean è pronto ad una nuova avventura nella speranza di rilanciarsi definitivamente dopo un periodo non semplice. In un primo momento Allegri aveva dato fiducia all’attaccante, ma nelle ultime settimane la situazione è completamente cambiata ed ora si parla di un addio in prestito (o a titolo definitivo ndr) per consentire al calciatore di trovare continuità ed esprimersi nel migliore dei modi. Naturalmente mancano ormai una decina di giorni alla chiusura della sessione estiva e, quindi, servirà una accelerazione importante in questa trattativa e vedremo se alla fine ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca.

Secondo quanto riferito da Football-Italia, anche il Siviglia ha iniziato a sondare il terreno per valutare l’opzione Kean in questo calciomercato. Gli spagnolo sono pronti a mettere sul piatto una proposta di prestito con il riscatto fissato a 20 milioni di euro. Una offerta che potrebbe far vacillare e non poco la Juventus.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte sia di Siviglia che del giocatore. Ma questa è una opportunità da seguire con attenzione in questi ultimi giorni di calciomercato considerando che stiamo parlando di un calciatore che ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile.

Ultime Kean: il Siviglia in pole position

Il Milan ha sondato il terreno per Kean, ma l’ipotesi è quella di un trasferimento in prestito secco. Una situazione che potrebbe portare il Siviglia a passare in vantaggio e chiudere la trattativa in questi ultimi giorni di calciomercato.

La decisione definitiva, però, spetterà direttamente al calciatore, che sarà chiamato a decidere se sposare oppure no il progetto della squadra andalusa e magari andare in rossonero oppure nel Fulham.