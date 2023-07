Juve esclusa dalla Uefa: decisione presa a Nyon

Situazione particolare quella della Juventus riguardo il futuro che aspetta il club bianconero per quanto riguarda l’esclusione Uefa dalla prossima partecipazione alle Coppe.

Ora arrivano notizie in merito a quello che potrebbe accadere alla società della Juventus per il prossimo anno, nelle prossime ore ci sarà anche l’ufficialità della notizia.

Importanti sviluppi in arrivo per la società che rischia seriamente di dover affrontare un anno senza nessuna partecipazione alle prossime Coppe, qualcosa di grosso sta arrivando per i bianconeri.

Juventus senza Coppe: cambia il calendario

Una pesante decisione che cambierebbe e non poco il calendario della Juventus per il prossimo anno che a quel punto avrebbe da giocare solo due competizioni dopo tantissimi anni di partecipazioni alle Coppe. Perché la Uefa sta valutando seriamente di escludere il club bianconero da ogni competizione in campo europeo per quanto accaduto riguardo le accuse di falso in bilancio, il caso plusvalenze ecc.

Continuano le partite di qualificazione dei preliminari tra Champions, Europa League e Conference per il prossimo anno e alla Juventus interesserebbe la terza e ultima competizione, perché la scorsa stagione appena conclusa la società è stata messa in ginocchio per quanto accaduto.

La Juve si è qualificata alla Conference League in vista del prossimo anno ma potrebbe non parteciparci. Infatti, proprio nelle prossime ore arriverà una decisione definitiva nei confronti del club bianconero che aspetta ora una notizia ufficiale dopo le tante ipotesi che sono spuntate fuori in questi mesi.

Juventus esclusa dalla Uefa: la decisione

Sarà a Nyon che arriverà una decisione ufficiale nei confronti della Juventus che rischia di non partecipare alle Coppe il prossimo anno. Infatti, stesso la prossima settimana sarà esaminato il caso della Juve che potrebbe non giocare la Conference League.

Sono giorni caldi e di grande attesa per la Juventus che vorrebbe provare ad avere almeno una competizione Uefa da poter sfruttare per non perdere punti ranking e dare spazio ai giovani di crescere anche in campo europeo attraverso la partecipazione del prossimo anno alla Conference League.

Uefa: esclusa la Juve, ansia per il Milan

Non solo la Juventus in Serie A attende notizie da Nyon. Perché la Uefa dovrà valutare anche il caso del Milan e del Tolosa, entrambe squadre sotto la proprietà di Red Bird e che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni Uefa (chi la Champions e chi l’Europa League).

Se per la Juve c’è il serio rischio di essere fatti fuori dalla Uefa per la Conference League, La Gazzetta dello Sport, svela che il Milan è in ansia ma che dovrebbe cavarsela salvo sorprese. Al massimo a rischiare la partecipazione sarà il Tolosa.