Kim via subito dal Bayern: “Rispedito a casa”, l’annuncio di Matthaus

Kim Min-Jae ha convinto poco o nulla, le parole di Matthaus arrivano dalla Germania e non escludono un suo addio.

Nonostante il costo, non elevatissimo considerando le cifre che attualmente girano sul calciomercato per un difensore che ha fatto le fortune del Napoli di uno Scudetto che ha cambiato per sempre la storia della città partenopea, pare non abbia proprio convinto Kim Min-Jae, sul quale in Bundesliga tutti si interrogano del suo futuro.

Prestazioni non all’altezza, nonostante continui ad essere il titolare nella coppia formata da lui e Upamecano e che sta spingendo De Ligt verso l’ipotetica cessione perché appunto non trova spazio in mezzo al duo difensivo sul quale Tuchel sta continuando a lavorare. C’è chi lo rispedirebbe a casa e le parole di Matthaus fanno rumore in Germania, con l’ipotesi di addio per Kim.

Kim, piovono critiche al Bayern: può salutare subito

Ha parlato lo storico centrocampista, che ai tempi giocava nel ruolo di libero e conosce benissimo l’ambiente della Baviera in Germania, avendo indossato poi anche la maglia dell’Inter in Serie A, Lothar Matthaus.

Non ha nascosto il proprio disappunto sulle prestazioni fornite da Kim e c’è chi segue alle sue critiche con un sonoro “Kim Out”, con la richiesta di rispedirlo a casa, tra i commenti che si leggono da parte dei tifosi.

C’è chi al Napoli lo vorrebbe volentieri, con i tifosi che si sono appunto confrontati sui social, le parole di Matthaus sono chiare: “Si deve abituare al calcio in Germania, la Bundesliga è diversa” e se non lo fa appunto, c’è il rischio che la sua esperienza duri soltanto un anno.

Kim via dal Bayern, l’analisi di Lothar Matthaus

Ha parlato lo storico ex calciatore tedesco, Lothar Matthaus ha criticato Kim e c’è chi tra i tifosi del Bayern lo vorrebbe rispedire già a casa, con l’esperienza che durerebbe solo un anno. Ecco cos’ha detto, ai microfoni di Sky Sport in Germania, il Pallone d’Oro tedesco: “Parliamo di un calciatore che pensavamo fosse più avanti di quel che ha dimostrato. Ad oggi è un’incertezza al Bayern, se non si abitua alla Bundesliga, la vedo dura. Non ho nulla contro di lui, però sinceramente non è all’altezza. Ha fatto bene in Italia, ma magari non è all’altezza del Bayern Monaco”.

Kim già saluta il Bayern? Un club è attento alla sua situazione

Il Bayern Monaco potrebbe decidere di vendere Kim Min-Jae dopo un solo anno dal suo arrivo. Nella prossima estate, qualora dovessero arrivare proposte importante per il centrale coreano, la situazione potrebbe portarlo a salutare. Occhio alla Premier League perché ad interessarsi a Kim è il Manchester United, che lo avrebbe già voluto nel corso dell’ultima estate. E la Premier League stuzzica l’ex Napoli, che avrebbe raggiunto volentieri in Inghilterra il suo connazionale e amico Son.