Napoli, che entusiasmo: col Real arrivano due belle novità

Il Napoli affronta il Real Madrid dopo aver ritrovato entusiasmo: due i grandi dubbi per Rudi Garcia, riabilitato dopo un inizio difficile

Finalmente il Napoli, quello che tutti conosciamo. E proprio al momento giusto. Udinese e Lecce sono state due prove di forza impressionanti da parte di Rudi Garcia e dei suoi ragazzi, capaci di spazzare via in una settimana tutti i nuvoloni che si erano addensati sulla squadra nelle scorse settimane.

Prestazione ritrovata, turnover e tanti volti nuovi finalmente protagonisti, come Ostigard e Natan, come Lindstrom, come Gianluca Gaetano, entrato nella ripresa segnando il gol del 3-0 e procurandosi il rigore del 4-0. Altro tassello che potrebbe essere importante in questa stagione nella quale Garcia sta provando a dare il giusto spazio a tutti, con un turnover ragionato che pure in realtà ha suscitato qualche polemica (leggasi ad esempio la sostituzione Zerbin-Kvaratskhelia a Genova).

Certo, l’inizio non è stato dei migliori. Ci si è messa anche un po’ di sfortuna, qualche errore e il paradossale caso di Victor Osimhen, che continua a segnare ma agisce un po’ da separato in casa. Ma il Napoli è forte, tiene botta e Garcia per il momento sembra aver trovato il bandolo della matassa. Vedremo se tutte le sensazioni saranno confermate anche in questa sfida apparentemente impossibile contro una big del calcio europeo.

Napoli-Real Madrid, le formazioni: anche Ancelotti ha i suoi dubbi

Ma ora arriva il Real e a giocare, ovviamente, saranno gli attori principali, infortuni permettendo. Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Mario Rui più di Olivera sulla sinistra. Natan e Ostigard confermati centrali e centrocampo tipo Anguissa Lobotka Zielinski. Davanti probabile Politano insieme agli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, finalmente ritrovati pure loro.

Potrebbe trovare spazio nella ripresa invece Jesper Lindstrom, a cui Garcia sta facendo “assaggiare” piano piano la nuova esperienza azzurra. Discreta la sua prestazione a Lecce, ma il danese non è ancora apparso perfettamente inserito negli schemi e per questo sta partendo un po’ indietro nelle gerarchie. Contro i blancos più probabile l’inizio dal 1′ di Politano o in alternativa uno fra Elmas e Raspadori.

Il Real di Ancelotti ha l’imbarazzo della scelta ma giocherà col 4-3-1-2. Alcuni dubbi anche per Ancelotti, che a Girona ha fatto riposare Modric – che quindi probabilmente sarà della partita e ha ancora il dubbio Alaba, che con tutta probabilità non riuscira a recuperare in tempo per la sfida del Maradona.

Kepa in porta, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy o Camavinga in difesa. A centrocampo Kroos o Valverde con Modric e Tchouameni con Bellingham alle spalle di Vinicius Junior e Rodrygo.

NAPOLI-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui (Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy (Camavinga); Modric, Tchouameni, Valverde (Kroos); Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.