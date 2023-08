Il mercato in Serie A fatica a decollare, dal momento che le risorse economiche sono ridotte. Adesso un club, per puntare alla UEFA Champions League, si prepara ad accogliere un profilo che arriva direttamente dal Manchester United. E si tratta di un calciatore in grado di accendere i sogni dei tifosi.

Le notizie di calciomercato si inseguono sempre in maniera praticamente incontrollata e le sorprese sono praticamente all’ordine del giorno. I grandi club stanno cercando di fiutare gli affari migliori, per le proprie finanze e compatibilmente anche con le esigenze degli allenatori. In tal senso gli occhi si puntano spesso sulla Premier League, dove spesso ci sono potenziali affari da cogliere al volo per la capacità degli inglesi di realizzare costanti rivoluzioni negli organici. Ed ora una società sta puntando i riflettori sul Manchester United e su un calciatore in grado davvero di far fare il salto di qualità alla squadra.

Serie A, colpo dallo United

Il Manchester United ha bisogno di tanti colpi in entrata, per finanziare i quali servono prima delle cessioni. Uno dei profili interessati, in tal senso, alle mire dei Red Devils è rappresentato da Amrabat della Fiorentina. E da questo affare potrebbe arrivare proprio la quantità di denaro e la svolta per quest’altra operazione.

Stando a quanto riportato dai media inglesi, la Lazio si starebbe muovendo in maniera importante per Fred. Il giocatore, infatti, è in uscita dal Manchester United, che cedendolo potrebbe far spazio proprio per il marocchino. La trattativa, chiaramente, non è facile, ma ci sono margini per sperare, ancor di più tenendo conto del fatto che il tempo stringe ed i Red Devils non puntano più su di lui. Tenendo conto del valore del profilo in questione, però, è del tutto inevitabile che la concorrenza va tenuta in considerazione e non è di poco conto.

Fred alla Lazio

Come raccontato da Sky Sport UK, infatti, sulle tracce del brasiliano c’è anche il Fulham, che ha disponibilità economiche importanti e che permetterebbe al giocatore di restare in Premier League. La situazione potrà avere dei risvolti significativi già nei prossimi giorni e l’affare ora può diventare davvero una pista di mercato molto calda. In attesa di notizie e di risvolti in questo affare, i tifosi iniziano a sognare.