Calciomercato, Osimhen via da Napoli? L’amico svela tutto

Nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa per il rinnovo con il Napoli di Osimhen. L’affare è in standby, intanto l’amico nel nigeriano svela il futuro di Victor.

C’è attesa in casa Napoli per conoscere il futuro di Victor Osimhen. Le trattative, per il rinnovo di contratto, stanno andando avanti ma la fumata bianca ancora deve arrivare. Non si placano le voci relative ad un addio del bomber nigeriano che è sempre nel mirino di tantissime società europee e non solo. Anche l’Arabia Saudita osserva la situazione: gli sceicchi hanno a disposizione i mezzi giusti per convincere sia il Napoli che il calciatore a trasferirsi nella Saudi Pro League. Ecco la rivelazione dell’amico giornalista di Victor, Oma Akatugba.

Aumentano i dubbi in merito alla permanenza a Napoli di Victor Osimhen. C’è stata una frenata riguardo il rinnovo di contratto, il problema principale riguarda il valore della clausola rescissoria. Intanto, i club arabi sono pronti a bussare alla porta del Napoli per prendere subito Osimhen e versare nelle casse degli azzurri i famosi 150 milioni di euro richiesti da De Laurentiis. Ecco cosa potrebbe accadere in queste ultime settimane di calciomercato. A conferma di ciò anche il messaggio dell’amico giornalista di Victor che attraverso Twitter ha lanciato un segnale preoccupante riguardo proprio il futuro lontano da Napoli di Osimhen: ecco cosa ha scritto.

Amico Osimhen svela il futuro del nigeriano: i dettagli

Non si conoscono i dettagli relativi alle trattative che De Laurentiis sta portando avanti con Calenda per il rinnovo di Osimhen. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore parlano di una fase di stallo tra le parti che, nonostante i buoni rapporti, non sono ancora riusciti a trovare l’intesa.

Ecco perché impazzano le voci sul futuro di Osimhen e ad alimentare i dubbi anche i messaggi di alcune persone vicine al calciatore. In particolar modo, a far discutere la piazza azzurra sono le parole dell’amico-giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, che sui Twitter si esprime così. “In Arabia Saudita i miei amici sono positivi, soprattutto per quanto riguarda il lato del calciatore. Forse indosserà una maglia blu ma più scura?”.

Il chiaro riferimento è al club arabo dell’Al-Hilal che ha già acquistato Koulibaly e Milinkovic Savic. Il messaggio del giornalista è stato successivamente eliminato dallo stesso autore del tweet.

Calciomercato: Osimhen all’Al Hilal, le ultime notizie

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro a Napoli di Victor Osimhen. Le trattative per il rinnovo con il Napoli sono in fase di stallo. Il calciatore ha saltato l’ultima amichevole per un fastidio fisico ed è in dubbio anche per l’altro match del 6 agosto contro l’Augsburg. Ad alimentare le voci sull’interesse dei club arabi, sono i messaggi del suo amico giornalista che ha nuovamente ipotizzato un addio anticipato del giocatore. La squadra in questione, disposta a prendere Osimhen è l’Al Hilal che potrebbe presentare al Napoli una maxi proposta da oltre 100 milioni di euro.