Calciomercato: è stato proposto all’Inter, svolta a sorpresa

Il prossimo rinforzo dell’Inter arriva dalla Premier: non si tratta di Scamacca. Ecco le ultime novità in merito al mercato dei nerazzurri.

C’è fibrillazione attorno al calciomercato dell’Inter. I tifosi sono in attesa di rinforzi e lo stesso Inzaghi attende aggiornamenti in merito a nuovi colpi. Nelle ultime ore s’è sparsa la voce sul giocatore che è pronto a lasciare la Premier League per trasferirsi in Italia: ecco tutti i dettagli su questo colpo.

Marotta e Ausilio studiano con grande attenzione il mercato europeo. Dopo la definizione dell’affare Sommer, i nerazzurri si fionderanno sull’attaccante. Nella lista c’è sempre Scamacca del West Ham ma il profilo dell’ex Sassuolo non è l’unico. Ci sono anche altri nomi che potrebbero sbucare a sorpresa. Intanto, c’è una prima indiscrezione in merito ad un altro calciatore che potrebbe lasciare subito la Premier League per andare all‘Inter.

Calciomercato Inter: svolta a sorpresa, l’annuncio spiazza Marotta

Le trattative di calciomercato proseguono senza sosta in casa Inter. La società è a lavoro per alcuni obiettivi, considerati imprescindibili. Tra questi c’è sicuramente Sommer. L’estremo difensore del Bayern Monaco nelle prossime ore potrebbe arrivare a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Intanto, la società guarda con attenzione anche al mercato della Premier League. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ecco l’asso nella manica di Marotta che ha già avuto un contatto con agenti e intermediari per quanto riguarda l’arrivo all’Inter del calciatore che è in uscita dal suo attuale club. Può essere un profilo di grande affidabilità che la rosa di Simone Inzaghi che ha chiesto rinforzi in quella zona di campo.

Complice anche l’addio di Skriniar, il mercato dell’Inter prevede un nuovo investimento in difesa. Oltre a Bisseck, c’è un altro centrale che potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi. Nella lista c’è anche il nome del difensore dell’Arsenal Takehiro Tomiyasu, vecchia conoscenza del calcio italiano considerati i suoi trascorsi con la maglia del Bologna.

Tomiyasu all’Inter, nuovi aggiornamenti di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da cm.com, Tomiyasu è stato proposto all’Inter. Il giocatore potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, una formula che intriga e non poco Marotta che sta riflettendo su questo possibile acquisto. Da parte dell’Arsenal c’è tutta l’intenzione di chiudere in fretta la situazione, visto che il giapponese non rientra nei piani di Arteta per il futuro. L’Inter potrebbe essere una buona opportunità per l’ex Bologna che avrebbe la possibilità di ritornare nel campionato che l’ha visto esplodere.